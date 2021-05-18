Akşener: Maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail'i caydıracak bir somut adım görmedik

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Akşener, "Bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail'i caydıracak bir somut adım görmedik. İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Bu ilişkiler askıya alındı mı? Hayır alınmadı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Dünya siyasetinde bir değişim var. Ergen tavırlı popülist liderler seçimleri kaybedip tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. Her biri de giderayak bir sorun üretiyor. Bunu Filistin'de yaşıyoruz. Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı.

- İsrailli Arap partileri de yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Savaş tüccarlardı kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti.

- Bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail'i caydıracak bir somut adım görmedik. İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Bu ilişkiler askıya alındı mı? Hayır alınmadı. Mesela Kürecik Radar Üssü var. Bu üs kapatılmadı. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratlar var. Bu hususta arkadaşların hakkını teslim etmemiz lazım. Doğu Türkistan için bu kadarını bile yapamadılar.

- Sayın Erdoğan kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Samimiyetsiz ağlak tavırlarınızla, Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı artık kimse yemiyor.

- Yarın 19 Mayıs. 19 Mayıs'ın yeri bir başkadır. 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim bir sonuçtur ama 19 Mayıs milletimiz için tarihi bir başlangıçtır. Bu adım binlerce yıllık tarihimizden süzülen inanç ve kararlılığın tüm dünyaya ilanıdır. 19 Mayıs iç cephedeki sayısız gediğe rağmen Türk milletini aynı kutlu ülküde buluşturan bir büyük destanın adıdır.

- AK Parti'nin milletinden kopuk, 'ben yaptım oldu' zihniyeti yüzünden milletimiz zor günler geçiriyor. İktidarın önemli meselelerinden sergilediği destansı beceriksizlikle beraber bunu yaşıyoruz. Bilim insanları uyardı, vatandaş uyardı, biz uyardık. Dinlemediler. 3 haftalık tam kapanmanın zorunlu olduğunu kabul etmek istemediler. Ramazan ayında adını tam kapanma koydukları tuhaf bir uygulamaya gittiler. Adı tam kapanma ama sokakta insanlar var. Adı tam kapanma ama 20 milyon insanımız muaf. 5 binin altına inecek denen vaka sayısı 10 binin üzerinde.

- Sözde tam kapanma sürecinde gördük ki millet olarak yapayalnızız. İktidarın ortada olmadığı, devleti yönetenlerin güven vermediği bir boşlukta yine tek başımıza kaldık. Yarı sürü bağışıklığı, yarı kapanma, yarı toklukla yalan yanlış bir süreci daha yaşadık. Pandemide geçen 14 aylık süreçte gelişmiş ülkelerde işler yoluna girmeye başladı. Şu anda yurt dışında isteyen, istediği yerde test yaptırabiliyor. Aşı tedariğinde sorun yaşamıyorlar. Hızla normale dönüyorlar.

- AK Parti balonu artık patlamıştır. Milletin 19 yıldır sırtında taşıdığı iktidar, milletinin yanında 13 ay duramamıştır.