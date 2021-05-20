Vergi Denetim Kurulu Başkanı görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevden alınarak, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bazı atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dünya'nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevden alınarak, yerine Kamu İhale Kurulu üyesi Necmi Keskinsoy atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Cebrail Taşkın atandı.

Bir başka atama kararında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği'ne Mehmet Alper Kan ve Abdurrahman Çalık getirildi.