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    İzmir-Buca'da cinayet

    Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bayıldığını söyledi, sonra bana 'Çık gez' dedi

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    İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldüren Ayşe Vural'ın tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Saffet Vural ifadesinde, "Ayşe, 'Zeynep bayıldı' diyerek Ömer'i çağırdı. Daha sonra bana 'Senin dışarda işin yok mu, git dolaş' dedi. Ben dışarı çıktım" dedi.

    Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs’ta kızı Zeynep Vural’ı eşarpla boğarak öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan Ayşe Vural’ın ifadesi ortaya çıktı.

    ‘Kızımdan çok korkuyordum’

    Ayşe Vural polisteki ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde kızının kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

    "Zeynep, olay sabahı erken saatte kalktı. Kahve içtikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandı. 'Nereye gidiyorsun?' diye sordum. Ağır hakaretlerde bulunarak, küfretmeye başladı. Ne ben ne de eşim karşılık vermedik. Çünkü karşılık verdiğimizde bize şiddet uyguluyordu. Bu şiddetlerle ilgili de daha önce gerek polise gerekse savcılıklara da şikayetim olmuştur. Bir süre sonra da benden çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben da yaptım. Zeynep bunu yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutup, sert şekilde çekip, sağa sola beni savurmaya başladı. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert şekilde yere düştü. Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine, kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım. Ölüp ölmediğini bilmediğim için uzun süre bu şekilde bastırdım. Ben kızımdan çok korkuyordum. Hem hırıltısı ve inlemesi bitsin, acısı dinsin hem de kalkıp beni öldürmesin diye poşeti kızımın ağzına ve burnuna bastırdım. O anda kızımın avuç içini de öpüyordum.”

    Sabaha kadar kızının cesedi yanında yatmış

    Ayşe Vural, öldürdüğü kızı Zeynep'i yatağına oğlu Ömer'in taşıdığını belirtti:

    "Öldüğünden emin olunca oğlum Ömer Vural'a seslenip, 'Ablan bayılmış. Onu yatağına taşır mısın?' dedim. Bunun üzerine gelip, Zeynep'i kucaklayarak yatağına yatırdı. Oğlum odadan çıktıktan sonra bir süre yanına uzandım. Sonra tekrar salona çıktım. Sonrasında eşim 23.00 sıralarında uyumak için odaya geçti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabah da eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Sonrasında da eşim ve oğluma Zeynep'i öldürdüğümü söyledim ve 'Karakola gidiyorum' diyerek evden çıktım."

    Olayın temel nedeninin uyuşturucu kullanan kızının kendilerine eziyet etmesi olduğunu da belirten Ayşe Vural, "Kızım uyuşturucu bağımlısı olduğu için biz ailecek çok üzülüyorduk. Çok pişmanım ve üzgünüm" dedi.

    İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde, dün işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ayşe Vural, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    'Beni ve annesini dövüyordu, 16 yaşından beri uyuşturucu kullanıyordu'

    Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest bırakılan Saffet Vural, şunları söyledi:

    "Zeynep 16 yaşından beri uyuşturucu kullanmaktadır. Son yıllarda hem bana hem de annesine şiddet uyguluyordu. Eşim yanımda salonda oturan oğlum Ömer’e seslendi. Zeynep’in bayıldığını söyleyerek yardım istedi. Oğlum da yanına odaya gitti. Daha sonra eşim yanıma gelerek, 'Senin dışarıda bir işin yok mu? Git dolaş daha sonra gel' dedi. Ben de dışarı çıktım. 2 saat sonra da eve geldim. O an eşim bize hiçbir şey söylemedi. Televizyon izledim 23.00 sıralarında da yattım. Sabah kalktığımızda eşim bize kahvaltımızı hazırladı. Daha sonra da bana 'Zeynep öldü. Hatta ben öldürdüm. Şimdi de polise gidip teslim olacağım' dedi. Ben de teslim olmasını söyledim. O evden çıktığında kızıma bakmak için odaya girdim. Kızımın üstünü beyaz çarşafla örtmüştü. Kontrol ettiğimde nefes almadığını gördüm. Sonra da polisler geldi."

    'Gerçekten bayıldı sandım, hiç merak etmedim'

    Adli kontrolle serbest bırakılan Ömer Vural ise, "Annem beni çağırdığında Zeynep’in gerçekten bayıldığını sandım. Kaldırıp yatağına yatırdım. Daha önceleri de bayıldığı için yardım da istemedim. Hiç de merak etmedim ne oldu diye" dedi.

    Etiketler:
    Uyuşturucu, Cinayet, ifade, İzmir, Boğma
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