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    Erdoğan: Anlatacağız, durmayacağız, terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdi. Erdoğan, 1947'den bu yana değişen Filistin haritalarına değinerek "Anlatacağız, durmayacağız. Bu haritaları göstererek anlatacağız. Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında otoyolun önemine dikkat çeken Erdoğan, "Bugün yaptığımız açılışla İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara otoyolunun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyor" dedi.

    "Kuzey Marmara Otoyolu'nu Nakkaş-Başakşehir kesimiyle büyüterek toplam 443 kilometreye çıkarıyoruz. İnşallah yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Bu otoyol, dünyanı iki kıta arasındaki insani ve ticari araç trafiği açısından da hayati öneme sahiptir" bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar biliyor. Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya şehirlerimiz de bu rahatlıktan istifade ediyor. Bu güzergah tamamlandığında Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyoluyla da birleşecektir. Böylece Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem de turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgesi'nin çepeçevre otoyollarla kuşatmış olacağız
    • Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü, şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır."

    Eser ve hizmet siyaseti yolculuklarını Türkiye'nin her karış toprağına ulaşacak şekilde sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyetimizin ve tarihin mirasına uygun olarak yükselttik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu salgının ilk günlerinden itibaren sağlık başta olmak üzere temel hizmetlerini vatandaşlarını sunmakta zorluk çekerken biz her vatandaşımızın yanında yer aldık" diye konuştu. 

    'Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz'

    Erdoğan, "Bununla da kalmadık, coğrafyamızın dört bir yanındaki dostlarımıza da el uzattık. Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken, biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık" ifadesini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:

    • "Milletimizin sağlığını korumak için titizlikle geliştirdiğimiz tedbirleri üretimin, istihdamın, ihracatın, büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık. Bu bir verimlilik projesiydi. Bu verimlilik projesini her alanda başardık. Yatırımları da ihmal etmedik. 

    • Kuzey Marmara Otoyolu'nun pek çok kesimini yine bu dönemde tamamlayıp hizmete soktuk. Pek çok alanda hazırladığımız reformları yine bu dönemde milletimizle paylaştık ve paketler halinde uygulamaya başladık. Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

    'Yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız'

    • Yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız. Türkiye'yi salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığımızı sürekli ifade ediyoruz. Bu tablo dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık veriyor. Uzunca bir dönem ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız Türkiye hedefimizden hiç hoşlanmadılar.

    • Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustos'unda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar, ellerine geçen her aracı seferber ettiler; ne yaparlarsa yapsınlar başaramadılar, başaramayacaklar.

    'Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim'

    • Yeni Türkiye'nin yükselişinin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar. Ya gidin, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey yok, o zaman bırakın da rahat çalışalım. Bizim yapacağımız daha çok işler var. Altyapıda yapacaklarımız var, adalet noktasında atacağımız adımlar var. Ulaşımda attığımız atacağımız adımlar var. Dış politikada attığımız, atacağımız adımlar var. Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin."

    'Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım'

    Erdoğan, konuşmasının son bölümünde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdi. "Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor" diyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Filistin gündemiyle toplandığını hatırlattı.

    "Bunu yaparken oradan bir şeyi haykırdılar. Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Anlatacağız, durmayacağız. Bu haritaları göstererek anlatacağız. Terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Bizi yeniden kısır çekişmelerin, dar kalıpların, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Şunu bilin, tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor."
    Etiketler:
    Kuzey Marmara Otoyolu, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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