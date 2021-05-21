Taksim metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler durduruldu

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Taksim istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu, seferlerin durdurulduğu belirtildi.

İstanbul'da Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.