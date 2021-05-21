Taksim metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler durduruldu

İstanbul'da Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı.
M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 21, 2021
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
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