Beslediği kediyi öldürüp pencere korkuluğuna astılar: 'Bize gözdağı olduğunu düşünüyorum'

Antalya'da bir apartman dairesinin penceresine asılmış halde ölü kedi bulundu. Daha önceden de bir kedisinin bu şekilde bulunduğunu söyleyen dairenin sahibi, hayvan beslediği için bazı site sakinleriyle sorun yaşadıklarını ve bunun kendileri için verilmiş bir gözdağı olduğunu belirtti.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, katlı bir binanın giriş katında meydana gelen olayda, sokak kedilerini besleyen 36 yaşındaki Tuğba Yurtdaş, daha önce site içerisine kedilerin girdiği gerekçesiyle bazı site sakinleriyle sıkıntı yaşadı.

Kanser hastası annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Yurtdaş, arkadaşının haber vermesi ile bugün apartmanın zemin katının penceresinin demir korkuluklarında kedisinin asılmış şekilde cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yurtdaş ise polise şüphelendiği kişiler olduğunu bildirerek şikayetçi olduğunu söyledi. Kedisini o halde görerek sık sık gözyaşı döken kadını komşuları teselli etti.

© İHA / AHMET SERDAR ESER - AKİF YILMAZ - ERTUĞRUL GÜN Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde pencerenin demir korkuluğunda beslediği kedisinin asılı halde cansız bedenini bulan kadın gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, ölen kedinin yavrusu ise olay yerinden uzaklaşmadığı görüldü. Üzüntülü olduğu görülen kediyi Yurttaş, severek teselli etmeye çalıştı.

'Buradan mesaj verilmek istenmiş'

Sokak üzerinde sürekli kedileri beslediklerini belirten anne Nuray Yurtdaş, şunları söyledi:

"Biz burada besleme yapıyoruz. Daha önce şu sitede çelik telle bir kedimiz asıldı. Mahkememiz devam ediyor. Bunu sabah görmüşler. Geldiğimizde yan tarafta yaralanma izi vardı. Bu gözdağı gibi geldi. Öldürmek isteyen öldürür ve çöpe atar. Buradan mesaj verilmek istenmiş. Demire asılmış. Bizi tehdit etmeye çalışıyorlar"

'Yasal yollara başvuru yapacağım'

Daha önce de kedisinin asıldığını belirten Tuğba Yurttaş ise "Bunun bize gözdağı olduğunu düşünüyorum. Kedileri besliyorum diye yapıyorlar. Ben yine her yere başvuru yapacağım. Kimseden korkum yok. Buradan o kişiye sesleniyorum; korkmuyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Onların hakları için elimden geleni yapacağım. Beslediğim kedilerden birisiydi. Çok üzgünüm. Şüphelendiğimiz kişiler var. Yasal yollara başvuru yapacağım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

© İHA / AHMET SERDAR ESER - AKİF YILMAZ - ERTUĞRUL GÜN Kedi, polis ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden alındı

Öte yandan, kedi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden alındı.