Diyarbakır'daki askeri üsse saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre polis ekipleri, saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen F.K'yı adresinde gözaltına aldı. F.K'nın saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığıyla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.