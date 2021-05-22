Sedat Peker'in internet sitesine erişim engeli

Sedat Peker'in internet sitesine erişim Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile engellendi.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in internet sitesiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Site, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 21.05.2021 tarihli ve 2021/5968 değişik iş sayılı kararıyla erişime engellendi.