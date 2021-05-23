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    Rize İkizdere’de antimikrobiyal içeren yayla kekiği olumlu sonuç verdi: Üretimi artırılacak

    Rize İkizdere’de antimikrobiyal içeren yayla kekiği olumlu sonuç verdi: Üretimi artırılacak

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    Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde tespit edilen 450 endemik bitki türü içinde ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan tıbbi ve aromatik 40 bitkinin üretimi için deneme bahçeleri kuruluyor. Koronavirüse karşı mikropların varlığını azaltma gücüne sahip antimikrobiyal ilaçların hammaddesi yayla kekiği, bölgede ilk bahçe oldu.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Envanterinin Çıkarılması Eğitim ve Araştırma Projesi’ kapsamında 9 ilde yapılan saha çalışmasında 450 endemik bitki türü tespit edildi.

    Bu bitkiler arasında ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan 40 tıbbi ve aromatik özelliği bulunan bitkinin üretimi için çalışma başlatıldı.

    İlk etapta yayla kekiği için örnek bahçeler kuruldu. Rize’nin İkizdere ilçesi Çağrankaya Mahallesi'nde hazırlanan örnek bahçede geçen yıl ekilen yayla kekiği deneme üretimi olumlu sonuç verdi. Dekarda 300 kilogram elde edilen ve yılda 3- 4 kez hasat yapılabilecek kekik üretimi artırılacak.

    ‘Elde ettiğimiz ürünleri ticari kazanç haline getirmeye çalışıyoruz’

    DOKAP Başkanı Hakan Gültekin 9 ilde endemik bitki türlerini araştırdıklarını ve 450 bitki türünün envanterinin çıkarıldığını söyledi.

    Gültekin, "Bu bitkiler arasında 40 bitki için hedef koyduk. 9 ilde bu bitkilerin yetişeceği alanlarda saha çalışmalarına başladık. Üreticileri tespit ederek eğitimler verdik. Laboratuvar süreçleri ile ilgili deney ve analizlerin son aşamasına geldik. Elde ettiğimiz ürünleri ticari kazanç haline getirmeye çalışıyoruz. Bu bitkiler kozmetik, gıda, ilaç ve boya sanayinde kullanılıyor. Biz işin maddi destek ve saha çalışmasında varız. Laboratuvar ve diğer alanlarda ise Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile üniversitelerimiz çalışma yürütüyor” dedi.

    ‘Doğu Karadeniz’in yer üstü madenleri dediğimiz bu yeşil incileri insanların sağlığına katkı için kullanacağız’

    Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan da katma değeri yüksek olan kekiğin gıda, baharat, ilaç, arıcılık sektöründe kullanıldığını belirterek "İthal ettiğimiz ürünler arasındaki yayla kekiğini üretmeye başladık. Bu bitkinin içerdiği antimikrobiyal pandemi döneminde çok önemli bir hal aldı. Bu tür ürünleri kendi yerli ve milli üretimlerimizle desteklemek zorundayız. Doğu Karadeniz’in yer üstü madenleri dediğimiz bu yeşil incileri insanların sağlığına katkı için kullanacağız” diye konuştu.

    İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise, bölgeye katma değer katacak çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyledi. 

    Uzmanlara göre koronavirüse karşı mikropların varlığını azaltma gücüne sahip antimikrobiyal ilaçların hammaddesi yayla kekiği immün ve solunum sistemlerinin yanı sıra sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini destekleme özelliği ile biliniyor.

    İnsan bedenine kuvvet vererek güçlendiren yayla kekikleri, ilaç, gıda ve kozmetik sektörü için kullanılacak. İçerdiği karvakrol, timol gibi değerli etken maddelerinden dolayı tıbbi ve aromatik bitkilerden olan yayla kekiği arıcılık sektörü için de kullanılıyor.

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    Etiketler:
    yayla kekiği, Bitki, Üretim, Endemik, İkizdere, Kovid-19, Rize, Türkiye
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