Akşener'in İkizdere ziyaretinde esnafı darbettikleri iddiasıyla 2 İYİ Partili hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, esnaflık yapan Yasin Havuz ve Hüseyin Yılmaz, 20 Mayıs'ta İkizdere'yi ziyaret eden Akşener'e ilçe merkezinde soru sormak istedikleri sırada, küfür ve hakarette bulunup kendilerini darbettikleri gerekçesiyle İYİ Partili 2 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla söz konusu partililer hakkında soruşturma başlatıldı.