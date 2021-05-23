Sadık Soylu: Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar

Sedat Peker’in son videosunda gündeme getirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu, hakkındaki iddialarla ilgili konuştu. "Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar" diyen Soylu “Benim FETÖ konusundaki tutumu dünya alem bilir. E.K.’nin de FETÖ’cü olup olmadığını bilmiyorum” diye konuştu.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, son açıklamasında Süleyman Soylu'nun akrabası olan Sadık Soylu ile ilgili iddialarının ardından Soylu, “Bakanlara vurmak için beni yem yaptılar” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KİPTAŞ'Ta, Erdoğan Bayraktar'ın TOKİ Başkanlığı döneminde de TOKİ'da danışman olarak görev yapan Sadık Soylu, Bayraktar'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine başlaması üzerine kadrosu Emlak Konut'ta kalmak üzere Bakanlıkta danışman olarak görevlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Emlak Konut Genel Müdürlüğü döneminde de Soylu'nun bu genel müdürlükte görevi devam etti. Kurum'un bakan olması üzerine, Sadık Soylu'nun da kadrosu Emlak Konut'ta kalmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda danışman olarak bulundu.

Yaklaşık bir yıl önce Sadık Soylu, bakanlıktaki görevinden ayrılıp yeniden Emlak Konut'a döndü. Sedat Peker'in iddiası üzerine Sadık Soylu, yakın çevresine olayı şöyle yorumladı:

"Erdoğan Bayraktar'a, Murat Kurum'a ve Süleyman Soylu'ya vurmak için beni yem yaptılar. Süleyman Beyin Beyin, İçişleri Bakanlığı'ndan istifa ettiğini açıklaması üzerine ben de Emlak Konut'a döndüm. Yani, 2002'den bu yana kadrom Emlak Konut'ta. Benim bakanlık personeliyle bir araya geldiğim söyleniyor. Benim başka arkadaşlarım yok ki. Yılladır hep bu insanlarla birlikteyim.Emlak Konut'taki odama gidiyorum. Bakanlık binasına ise sanıyorum bir yıldır gitmiyorum. FETÖ'cü olduğu belirtilen E.K'nin, FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum. Benim, FETÖ konusundaki hassasiyetimi dünya alem bilir."

Sedat Peker, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda görevli bürokrat E.K., hakkında açılan FETÖ soruşturmasının kapatıldığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası olduğu belirtilen Sadık Soylu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ile Ankara Çankaya'daki bir iş merkezinde sık sık görüştüğünü iddia etmişti.