Fatma Şahin, OECD Şampiyon Belediye Başkanları arasına Türkiye'den katılan ilk başkan oldu

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016 yılında kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dahil oldu.

Dünya genelinde başarıları ile adından söz ettiren belediye başkanlarının dahil olduğu OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’nda Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra 60’ı aşkın belediye başkanı da yer alıyor.

Ankara’da CerModern’de yapılan davet nedeniyle gerçekleşen resepsiyonda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Şahin’in çalışmalardaki başarısına değinerek, “İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışının Gaziantep'te başarıyla uygulandığı Şahin’in koalisyona kabulü ile tescillenmiştir” dedi.

Resepsiyonun sonunda Başkan Fatma Şahin, OECD Genel Sekreteri Angel Guria ve Şampiyon Belediye Başkanları Lideri Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından ortak imzalı koalisyonun davet mektubunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

Koalisyon Başkan Şahin’e dünyanın birçok önemli şehirlerinin başkanlarıyla iletişim olanağı sunarken, OECD’nin 280 büyükşehir hakkında bilgilerin bulunduğu veri havuzuna erişim, kentlerinin kapsayıcı büyüme politikaları gündemlerinin geliştirilmesi amacıyla OECD ile politika diyaloğu, kurum personelleri için dünya geneli yapılan uygulamalardan yararlanabilmesi için toplantı imkanları sunuyor.

New York, Los Angeles, Paris, Liverpool gibi şehirlerin belediye başkanlarının da içinde bulunduğu 63 üyesi olan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu; girişim, sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği, şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikalar geliştirilmeyi ve bu hususta belediyeler arasında işbirliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşviki amaçlıyor.

Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, diğer illerin belediye başkanları, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 36 ülkenin Türkiye Büyükelçileri ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

‘Gaziantep diğer dünya şehirlerine göre çok daha ağır bir sorumluluğu sırtlıyor’

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları girişimine katılımı vesilesiyle bir aradayız" hatırlatmasını yaparak sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zaruri ihtiyaçlar doğrultusunda dünyanın diğer şehirleriyle kıyasladığımızda çok daha ağır bir sorumluluğu sırtladığını görüyoruz. Fatma Hanım ve ekibi kaynakların verimli kullanılması ve uluslararası işbirliğinde sergilediği örnek performansla bu zorlukların üstesinden başarıyla gelmektedir. Gaziantep’te birçok yeni uygulamayı hayata geçiren Başkan Şahin, girişimin diğer üyelerine de yani 63 belediye başkanına da örnek olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Şampiyon, Gaziantep’in işçisi, iş dünyası, çiftçisi, çaycısı, temizlikçisidir’

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında “Gaziantep dibindeki koca kaosa rağmen, bugün Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesini oluşturduysa burada şampiyon olan Gaziantep’in işçisidir, iş dünyasıdır, çaycısıdır, temizlikçisidir, çiftçisidir, oda başkanıdır, valisidir. Gaziantep 100 yıl önce zerdali çekirdeğinden açlığa direniyor ve lezzetin başkenti oluyor. 100 yıl önce taş üstünde taş kalmıyor, baş üstünde baş kalmıyor. Yapılan organize çalışmalarıyla görüyoruz ki İzmir’le yarışıyoruz” dedi.

‘Gaziantep modelinin başarısının nedeni Fatma Şahin modelinin ruhu olmasıdır’

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise yaptığı konuşmada Gaziantep’e iki sefer geldiğini aktararak, “Gaziantep Modeli’ni yakından gördüm ve başarısını inceledim. Bu başarının nedeni Fatma Şahin’in bu modelin ruhu olması. Bugün burada AB’nin Gaziantep’te ki birçok projeyi desteklediğini söylemekten gurur duyuyorum. Özellikle mültecilerle ilgili yapılan çalışmaların altını çizmek istiyorum. Eğitim konusu çok önemli ve biliyorum ki belediyenin altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda sizleri desteklemekten mutluluk duyacağız. Kazandığınız bu başarıdan dolayı sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

‘İnanıyorum ki, Başkan Şahin Gaziantep modeli’ni bölgesel ve küresel bir model olması için katkı sağlayacak’

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına ilişkin bilgiler vererek, "Türkiye 2002'de altyapıda Dünya'da 39’uncu sıradaydı. Bugün 9’uncu sırada, yani 10 gelişmiş ekonominin içine altyapıda Türkiye girmiş durumda. Bu salgını bizim inancımız bizim dayanışma ruhumuza en hasarsız en az hasarla yönetme becerisini de yine gösterdik. Bu salgın bitecek, inşallah bu sene bu salgın sona ermiş olur ve normalleşmeye geçmiş oluruz. Ama bitince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu salgın bize çok şey öğretti, dünyaya çok şey öğretti Şampiyon Şehre Şampiyon Başkan yakışır. Fatma Hanım’ı anlatmama gerek yok bakanlık yaptık beraber, birçok proje üretti. İnanıyorum ki Başkan Şahin Gaziantep Modeli’nin bölgesel ve küresel bir model olması için katkı sağlayacak" diye konuştu.

OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 28 Mayıs’ta Paris’te düzenlenecek olan koalisyon toplantısına katılım sağlayacak.