Kayıt
13:46 25 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fatma Şahin, OECD Şampiyon Belediye Başkanları arasına Türkiye'den katılan ilk başkan oldu

    Fatma Şahin, OECD Şampiyon Belediye Başkanları arasına Türkiye'den katılan ilk başkan oldu

    © İHA / AHMET DEMİR
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 86
    Abone ol

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını kazandı.

    İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016 yılında kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dahil oldu. 

    Dünya genelinde başarıları ile adından söz ettiren belediye başkanlarının dahil olduğu OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’nda Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra 60’ı aşkın belediye başkanı da yer alıyor.

    Ankara’da CerModern’de yapılan davet nedeniyle gerçekleşen resepsiyonda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Şahin’in çalışmalardaki başarısına değinerek, “İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışının Gaziantep'te başarıyla uygulandığı Şahin’in koalisyona kabulü ile tescillenmiştir” dedi.

    Resepsiyonun sonunda Başkan Fatma Şahin, OECD Genel Sekreteri Angel Guria ve Şampiyon Belediye Başkanları Lideri Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından ortak imzalı koalisyonun davet mektubunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

    Koalisyon Başkan Şahin’e dünyanın birçok önemli şehirlerinin başkanlarıyla iletişim olanağı sunarken, OECD’nin 280 büyükşehir hakkında bilgilerin bulunduğu veri havuzuna erişim, kentlerinin kapsayıcı büyüme politikaları gündemlerinin geliştirilmesi amacıyla OECD ile politika diyaloğu, kurum personelleri için dünya geneli yapılan uygulamalardan yararlanabilmesi için toplantı imkanları sunuyor.

    New York, Los Angeles, Paris, Liverpool gibi şehirlerin belediye başkanlarının da içinde bulunduğu 63 üyesi olan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu; girişim, sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği, şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikalar geliştirilmeyi ve bu hususta belediyeler arasında işbirliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşviki amaçlıyor.

    Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, diğer illerin belediye başkanları, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 36 ülkenin Türkiye Büyükelçileri ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

    ‘Gaziantep diğer dünya şehirlerine göre çok daha ağır bir sorumluluğu sırtlıyor’

    “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları girişimine katılımı vesilesiyle bir aradayız" hatırlatmasını yaparak sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zaruri ihtiyaçlar doğrultusunda dünyanın diğer şehirleriyle kıyasladığımızda çok daha ağır bir sorumluluğu sırtladığını görüyoruz. Fatma Hanım ve ekibi kaynakların verimli kullanılması ve uluslararası işbirliğinde sergilediği örnek performansla bu zorlukların üstesinden başarıyla gelmektedir. Gaziantep’te birçok yeni uygulamayı hayata geçiren Başkan Şahin, girişimin diğer üyelerine de yani 63 belediye başkanına da örnek olacaktır” ifadelerini kullandı.

    ‘Şampiyon, Gaziantep’in işçisi, iş dünyası, çiftçisi, çaycısı, temizlikçisidir’

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında “Gaziantep dibindeki koca kaosa rağmen, bugün Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesini oluşturduysa burada şampiyon olan Gaziantep’in işçisidir, iş dünyasıdır, çaycısıdır, temizlikçisidir, çiftçisidir, oda başkanıdır, valisidir. Gaziantep 100 yıl önce zerdali çekirdeğinden açlığa direniyor ve lezzetin başkenti oluyor. 100 yıl önce taş üstünde taş kalmıyor, baş üstünde baş kalmıyor. Yapılan organize çalışmalarıyla görüyoruz ki İzmir’le yarışıyoruz” dedi.

    ‘Gaziantep modelinin başarısının nedeni Fatma Şahin modelinin ruhu olmasıdır’

    AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise yaptığı konuşmada Gaziantep’e iki sefer geldiğini aktararak, “Gaziantep Modeli’ni yakından gördüm ve başarısını inceledim. Bu başarının nedeni Fatma Şahin’in bu modelin ruhu olması. Bugün burada AB’nin Gaziantep’te ki birçok projeyi desteklediğini söylemekten gurur duyuyorum. Özellikle mültecilerle ilgili yapılan çalışmaların altını çizmek istiyorum. Eğitim konusu çok önemli ve biliyorum ki belediyenin altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda sizleri desteklemekten mutluluk duyacağız. Kazandığınız bu başarıdan dolayı sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

    ‘İnanıyorum ki, Başkan Şahin Gaziantep modeli’ni bölgesel ve küresel bir model olması için katkı sağlayacak’

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına ilişkin bilgiler vererek, "Türkiye 2002'de altyapıda Dünya'da 39’uncu sıradaydı. Bugün 9’uncu sırada, yani 10 gelişmiş ekonominin içine altyapıda Türkiye girmiş durumda. Bu salgını bizim inancımız bizim dayanışma ruhumuza en hasarsız en az hasarla yönetme becerisini de yine gösterdik. Bu salgın bitecek, inşallah bu sene bu salgın sona ermiş olur ve normalleşmeye geçmiş oluruz. Ama bitince artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu salgın bize çok şey öğretti, dünyaya çok şey öğretti Şampiyon Şehre Şampiyon Başkan yakışır. Fatma Hanım’ı anlatmama gerek yok bakanlık yaptık beraber, birçok proje üretti. İnanıyorum ki Başkan Şahin Gaziantep Modeli’nin bölgesel ve küresel bir model olması için katkı sağlayacak" diye konuştu.

    OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 28 Mayıs’ta Paris’te düzenlenecek olan koalisyon toplantısına katılım sağlayacak.

    İlgili konular:

    Fatma Şahin, yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi
    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüşen Fatma Şahin: 'Gaziantep'e seyahat etmeyin' uyarısı kaldırıldı
    Fatma Şahin: Gaziantep'in adını gri pasaport meselesine karıştıran Ersin Kilit'le ilgili suç duyurusunda bulunduk
    Etiketler:
    Başkan, Belediye, OECD, Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında: 'Türkiye'ye futbolcu olmak için gelmiştim'
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet