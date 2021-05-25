İBB Başkanı İmamoğlu protestosunda arbede çıktı: 'Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Parkı dörde bölmüşler. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız?' https://t.co/he3QkHjmic pic.twitter.com/rwHvPrjFI6