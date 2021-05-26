İnce'den Erdoğan'a Akşener tepkisi: 81 vilayete gider, senin görevin güvenliğini sağlamaktır, tehdit etmek değil

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili yorumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. İnce, "81 vilayete gider, senin görevin güvenliğini sağlamaktır, tehdit etmek değil" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyareti için yaptığı açıklamayı eleştirdi.

İnce, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Muhalefet partisi genel başkanı 81 vilayete gider, senin görevin güvenliğini sağlamaktır, tehdit etmek değil! Aklını başına al. Hiçbir şeye saygın, sevgin yok bari oturduğun makama saygın olsun" dedi.

Muhalefet partisi Genel Başkanı 81 vilayete gider, senin görevin güvenliğini sağlamaktır, tehdit etmek değil!



Aklını başına al.



Hiçbir şeye saygın, sevgin yok bari oturduğun makama saygın olsun. — Muharrem İNCE (@vekilince) May 26, 2021

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Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize'ye yönelik ziyaretini değerlendirmişti. "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur" diyen Erdoğan, şöyle konuşmuştu: