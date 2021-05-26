Türk İlaç, Rus KoviVak koronavirüs aşısının geliştiricisi ile mutabakat zaptı imzaladı

Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketinin, Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ı geliştiren Çumakov Enstitüsü ile bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi. Söz konusu anlaşmanın, Türk şirketinin KoviVak satın almasını içeren kontratın önünü açan bir adım olduğu kaydedildi.

Türk şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketi ile Rusya Bilimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çumakov Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ın Türkiye’de üretilmesi ile ilgili kontratın önünü açan bir adım olduğu ifade edildi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, “Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ve uluslararası bilim ve araştırma enstitüsü ile yapılan ikili görüşmeler sonucunda, Çumakov Merkezi’nin KoviVak aşısına yönelik ileri bir adım daha atmış olduk. İmzalanan mutabakat zaptı, işbirliğinin temel ilkelerini tanımlayan sözleşmeye doğru atılan önemli bir adımdır” ifadelerine yer verildi.

Türk ilaç üreticisi, Rus tarafı ile görüşmelerin planlanandan daha hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Daha önce Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Başkanı Berat Battal, Sputnik’e demecinde Sputnik Light aşısı ile Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşısını Türkiye'de üretmek için görüşme halinde olduklarını, bir ay içinde anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti.

Battal’a göre şirketin mevcut üretim kapasitesi, ayda 100 milyon doz aşının üretimini sağlıyor, ileride ise kapasite artırılabilecek.

Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVaK aşısı, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ve Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona'dan sonra Rusya'da yaygın kullanım için onaylanan üçüncü Kovid-19 aşısı.

Klasik yöntem kullanılarak geliştirilen aşı, diğer Rus aşılarında olduğu gibi virüsün parçalarını değil, tamamen devre dışı bırakılmış tam virüs içeriyor. KoviVak 2 ila 8 derecelik normal ısıda muhafaza edilebiliyor. Aşı 14 gün arayla iki doz halinde uygulanıyor.

Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı ise Rusya’da kullanılmak üzere 6 Mayıs’ta tescil edilmişti. Bu aşının yüzde 79.4 oranında etkinlik gösterdiği biliniyor. Oran, iki doz şeklinde uygulanan birçok aşısının etkinliğinden daha yüksek. Sputnik Light, koronavirüsün bilinen tüm mutasyonlarına karşı etkili ve ciddi bir yan etkisi de saptanmamış durumda.