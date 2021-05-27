Taslak çalışmaya göre 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşmede hangi adımlar atılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapılacağını açıklamasının ardından taslak çalışma ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, vakalarda düşüş sürdüğü takdirde sahillerde, parklarda iki metre mesafe varsa maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler, kişi sınırlamasıyla açılabilecek.

Pek çok alanda normalleşme başladı ancak hala sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için kabineden çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor. Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak. Peki 1 Haziran’da normalleşme için hangi adımlar atılacak. Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar şöyle:

Restoranlara kişi sınırı

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

Düğünler açık havada

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

Halı sahalar açılır mı?

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek. Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

'Eğitimde telafi başlıyor'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 'eğitimde telafi başlıyor' etiketiyle paylaşım yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Günlük 167 bin doz aşı

Türkiye’de şimdiye kadar 28 milyon 395 bin doz aşı uygulandı. Bunun 16 milyon 253 bin 186’sı birinci doz, 12 milyon 141 bin 814’ü ikinci doz uygulanan kişiler.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini hatırlatarak, bu aşıların gelmesi durumunda günlük yapılan aşı miktarında ciddi artış olacağını söyledi.

22 Mayıs’ta 138 bin 460, 23 Mayıs’ta 98 bin, 24 Mayıs’ta 205 bin, 25 Mayıs’ta ise 167 bin doz aşı yapıldığını bildiren Eryazğan, şu bilgileri verdi: