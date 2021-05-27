Erdoğan: 1960 darbesi, milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci, Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Varını yoğunu ortaya koyarak İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran Türk milleti, demokrasi mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürmüştür.

- Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi, milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır.

- Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları tahrik eden, onlarla kolkola yürüyen siyasetçi profili aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla beraber monşerler de var. Aynı merkezden yönetildiler. CHP + ordu = darbe şeklinde kurulan denklemin sahipleri bu faşist zihniyetlerini sergilemekten çekinmemişlerdir. Namlı 27 Mayısçılar, yıllar sonra yaptıkları açıklamalarda kendilerini CHP yönetiminin kışkırttığını ifade etmişlerdir.

- 28 Şubat muhtırasına bizim tespitlerimiz farklı değil diyen dönemin CHP yöneticileri, darbecilerden daha büyük şevkle sahip çıktı. Bizi indirmekten ve vatana ihanetle yargılamaktan söz edenler yine bunlardır. Sosyal medya hesaplarından 'Darbeler zaruretler doğmadan yapılmamıştır' diyenler yine bunlardır. Birkaç hafta önce bizi Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler yine bunlardır. Çeşitli çevreler tarafından darbe imasıyla yürütülen tüm kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir. Her yakalandıklarında ise 'yapay gündem' diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık.

- Darbeciler ve onların cesaret kaynağı olan darbeci siyasi zihniyetler, kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten de çekinmemişlerdir. Ülkemizde ne zaman demokrasi güçlenmişse, milli iradenin üstünlüğü ilkesiyle siyaset şekillenmişse vatandaşımız eser ve hizmetle tanışmıştır.

- Bizzat İnönü, 1946 seçimleri öncesinde, burası çok önemli, 'Ben ihtilalci İsmetim, ülkeyi 3-5 çapulcuya maskara etmeyeceğiz' diyerek darbe sopasını peşinen göstermiştir.

- AK Parti, tıpkı Demokrat Parti gibi milletin teveccühüyle iktidara geldiğinde demokrasi ve kalkınma atılımını kaldığı yerden yeniden başlatmıştır. CHP zihniyeti, işte buradan İmralı'ya idam fezlekesi hazırladı, onu icra etti. Biz ise şimdi bu adada demokrasi ve özgürlükler çağrısını yapıyoruz. Farkımız bu. Bu CHP zihniyetinin, yandaşlarının, bunların özgürlükle, bunların demokrasiyle yakından uzaktan alakası yoktur. Hür demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye'de bunların alakası yoktur. Bunları en çok ürküten budur. Geçtiğimiz 19 yılda Türkiye'yi hem demokraside, hem özgürlükte hem kalkınmada fersah fersah ileriye taşıyan AK Parti, bu husumeti üzerinde toplamıştır.

- Akşam otur, bir grup partili ve ajans mensubuyla yalanları senaryolaştır, ertesi gün bunları kürsüden tekrar et. Gara'da 13 vatandaşımızı şehit verdiğimiz hadisenin hemen ardından bakanlarımız CHP Genel Merkezi'ne gidip olayı anlattılar. CHP Genel Başkanı, grup kürsüsüne çıktı ve kendisine hiçbir bilgi verilmemiş gibi akşamdan kararlaştırılan yalanları sıraladı.

- Siyasi tarihimizin en utanç verici kumpasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bu şekilde oturmuştur. Dışarıdan bu iş yönetiliyordu. Televizyonlarda maalesef bir PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlara bakanlık verilmesinin doğru olacağını anlatmasından bu büyük bir zillet olabilir mi. Ya sen bu ülkenin ordusunda albay olarak görev yapacaksın, rahat rahat 'Normaldir' diyeceksin.

Milletin kendine güvenmediğini gayet iyi bilen CHP, bir yanında İYİ Parti'yi, öteki yanına HDP'yi alarak, arkasına da AK Parti'den şöyle çok küçük, kırpıntı oranlarda da olsa oy kopartacağını umduğu birilerini takarak aslında kendini gizlemeye çalışıyor.

- Açılan yeni kuyular yanında, daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Üç yeni kuyuda petrol keşfettik.