MSB'den Süper Ay paylaşımı

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', dün Türkiye'den de görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı. #SüperAy etiketi ve Türk bayrağı ile yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" denildi.

Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada! #SüperAy 🇹🇷 pic.twitter.com/UtxNwbijQm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

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