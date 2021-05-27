Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Sedat Peker hakkında yakalama emrine konu kimlik bilgilerinin MERNİS'e göre düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı şüpheli Sedat Peker hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yakalama emrine konu kimlik bilgilerinin, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ad/soyadı bilgilerine göre otomatik olarak düzenlendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Peker hakkında, "2021/100993" numaralı dosya üzerinden soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Şüpheli hakkındaki yakalama emrine konu kimlik bilgilerinin MERNİS kayıtlarındaki ad/soyadı bilgilerine göre otomatik olarak düzenlendiği belirtilen açıklamada, şüpheliye ilişkin resmi evraklarda, nüfus kaydına göre tam adın sistemsel olarak eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığınca herhangi bir ilave yapılmadığı kaydedildi.