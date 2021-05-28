Proje imam hatip liseleri öğrenci alımı için kendi sınavını yapacak

Proje okul kapsamında müfredatları fen liseleriyle eşitlenen çok sayıda imam hatip lisesi, bünyesindeki ortaokula 'okul vizyonuna uygun öğrenci seçmek' için kendi seçme sınavını düzenleme kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) proje okul kapsamında müfredatlarını fen liseleriyle eşitlediği çok sayıda imam hatip lisesi, bünyesindeki ortaokullara 'okul vizyonuna uygun öğrenci seçmek' için kendi seçme sınavını düzenleme kararı aldı.

Fen ve sosyal bilimler liseleriyle eşitlenen çok sayıda proje imam hatip lisesi, sınavla öğrenci almak için duyuru yaptı. Proje okulların, 'okulun görev ve vizyonuna uygun öğrenci seçmek' amacıyla gerçekleştireceği sınavlara ilişkin ilçe milli eğitim müdürlükleri de onay verdi.

'Her okulun sınav şekli farklı'

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, devlet ve özel okullarda okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin başvurabileceği proje okul sınavlarının mayıs ve haziran ayları içinde tamamlanacağı öğrenildi. Sınavların, 'Çoktan seçmeli LGS' tarzında yapılacağı bildirilirken değerlendirmenin okul yönetimlerince gerçekleştirileceği belirtildi. Eğitim Uzmanı Ali Taştan, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda 777 bin 439 öğrenci bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Bu okulların 615’i İmam Hatip Lisesi bünyesinde eğitim-öğretim yapıyor. İmam hatip lisesi bünyesinde eğitim-öğretim yapan ortaokullarda 117 bin 114 öğrenci bulunuyor. MEB yönetmelik ile proje okulları bünyesinde eğitim-öğretim yapan ortaokullara sınavla öğrenci alma hakkı verdi. Yönetmeliğin yedinci maddesinde, ‘Gerekli görülmesi halinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre belirlenebilir’ ifadesi kullanıldı.

Bu ifade ile proje okulu olan ortaokullar kurallarını kendi belirledikleri bir sınava öğrencileri tabi tutarak kayıt almaya başlamışlardır. Bu uygulama her okulun sınav şeklinin farklı olmasına neden olmuştur. Sınavların şekli ve içeriği müdürlerin inisiyatifine bırakılmış, imam hatip ortaokullarına ayrıcalık tanınmıştır. Diğer ortaokullar ile aralarında nitelik farkı ortaya çıkmıştır. Bakanlık okullarımızı ve öğrencilerimizi ayrıştıran proje okulu uygulamasından derhal vazgeçmelidir."

Fen ve sosyal bilimler liselerine eşitlendi

2017’de 'İmam hatip öğrencilerinin akademik başarısını artırmak' amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamına alınan okul sayıları artırılırken müfredatlarında da köklü değişikliklere gidildi. Koronavirüs ile mücadele sürecinde de uygulamaya devam eden MEB, onlarca imam hatip lisesini, 'Fen ve sosyal bilimler programı uygulayan okul' kapsamına aldı. Proje Anadolu imam hatip liselerinin ders saatleri, fen ve sosyal bilimler liseleri ile eşitlendi.