İstanbul Boğazı trafiğe açıldı

İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri müdahale etmişti.
© AA / Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Sahile 300 metre kala durdurulan tankerin sürüklenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı.
Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı olayın ardından tanker, Ahırkapı A Demir Bölgesine demirletildi.
Çalışmaların tamamlanmasının sonrasında ise İstanbul Boğazı Kuzey-Güney olarak trafiğe açıldı.
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