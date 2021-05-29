İstanbul'da nesli tükenmekte olan 'Fırat kaplumbağası' bulundu

Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle Nehirleri bölgesinde yaşayan ve son yıllarda nadir rastlanan canlılardan biri olan Fırat kaplumbağasına İstanbul Beylikdüzü’nde rastlandı.

Sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağa doğal yaşam alanından yaklaşık 1200 kilometre uzaklıkta İstanbul Beylikdüzü’nde ortaya çıktı.

Kaplumbağayı, Yaşam Vadisi’ndeki biyolojik gölette, bir ziyaretçi fark etti. Sosyal medya hesabında paylaştı.

Evden 1200 kilometre uzakta

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Belediye görevlilerinden Tamer İnalbay, 20 gün boyunca dalış yaparak buldukları kaplumbağa ile ilgili bilgi verdi:

“Dışarıdan buraya bırakılmış olduğunu düşündüğümüz kaplumbağayı ilk önce bir vatandaş fark etti. Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendik. Çok hızlı ve kabuğunun hassas olması nedeniyle canlıya zarar verecek bir alet kullanmadan, uzun uğraşlar sonucu yakaladık. Daha sonra zarar görmeyeceği, kendi doğal ortamına bırakılması için Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim ettik.”