Muharrem İnce: Memleket Partisi olarak bu hadsize dava açacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende "Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir" diyerek Ayasofya'yı müzeye çevirenlere lanet okuyan imama dava açacaklarını duyurmasının ardından, Mustafa Demirkan hakkında şikayetçi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun icazet aldığı Ayasofya’daki törende imamın, “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” diyerek Ayasofya’yı müzeye çevirenlere lanet okumasına bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geldi.

Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk'e "zalim ve kafir" diyen hadsiz hesabını verecek.



Memleket Partisi olarak bu hadsize dava açacağız! #HaddiniBilMustafaDemirkan — Muharrem İNCE (@vekilince) May 29, 2021

İnce, partisinin imama dava açacağını duyurarak “Yüzyıllarca bu toprakları yurt edinmiş milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve inancını yedi düvele karşı savunan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diyen hadsiz hesabını verecek. Memleket Partisi olarak bu hadsize dava açacağız!” dedi. Muharrem İnce, paylaşımında “#HaddiniBilMustafaDemirkan” etiketini de kullandı.

​Memleket Partisi Genel Başkanlığını temsilen Muharrem İnce, Mustafa Demirkan hakkında şikayetçi oldu.

‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret ve bu eylemin tüm ulusal yayın organlarında canlı yayınlanması sureti ile suçun aleni olarak işlenmesi hakkında’ şikayette bulunan İnce, dilekçede “Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında mesnetsiz ifadeler ile insani, vicdani ve tarihi gerçekleri bertaraf eder vaziyette, kendince kinini kusmuş, Büyük Önderin maneviyatını hedef alan, alçakça ifadeler ile aleniyet kazanan bir biçimde saldırıda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’e “zalim ve kafir” diyen hadsizle ilgili UYAP üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçemizi verdik.



#HaddiniBilMustafaDemirkan — Memleket Partisi (@MemleketimParti) May 29, 2021

​Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi hutbesinin dışına çıkıldığı ve 633 sayılı Diyanet İşleri Kanununu kasten ihlal edildiği belirtilen şikayet dilekçesinde, “Bu hadsizliğin, Atatürk’ün kurduğu kurumun içerisinde bulunan bir kişi tarafından yapılması, düşündürücü, üzüntü verici ve izah edilebilir bir durum değildir” denildi.

633 sayılı Diyanet İşleri Kanunu ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanununu ihlal ettiği belirtilen şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.