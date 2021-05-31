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    Rize, İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik Köyü, tepki

    New York Times: Erdoğan, sadık seçmenini kızdırdı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105311044620192-new-york-times-erdogan-sadik-secmenini-kizdirdi/

    New York Times’ta yayınlanan ve “Erdoğan sadık seçmeninin yaşadığı bölgeyi kızdırırken, muhalefet de bunu fırsata çevirmek istiyor” başlığıyla servis edilen analizde, Rize İkizdere'de köylülerin maden arama çalışmalarına karşı mücadelesine yer verildi.

    New York Times, Türkiye’nin Karadeniz bölgesindeki illerinden Rize’deki maden arama çalışmalarının neden olduğu gerilim üzerinden bir siyasi analiz yayınladı.

    Gazetenin Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzasıyla yayınlanan ve 'Erdoğan, kendisine sadık bölgeyi kızdırdıktan sonra muhalefetler bir fırsat gördü' başlığının kullanıldığı analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yeşil ve ormanlık alanı yok ederek maden inşa etme planlarıyla kendi memleketinde, siyasi tabanının kalbinde protestoların fitilini ateşledi” denildi.

    Birgün'in New York Times'tan aktardığı habere göre, Gall’in analizi şöyle devam etti:

    Rize, İkizdere Vadisi Gürdere ve Cevizlik Köyü, tepki
    © DHA
    İkizdere'de taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında işlem yapıldı
    “Türkiye’nin kuzeydoğusundaki Rize’de yaşayan köylülerin her zaman iki doğal avantajı vardı: Zengin bir vahşi yaşamın olduğu el değmemiş bir arazi ve bölgenin en popüler ve güçlü hemşehrisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruyucu etkisi. Fakat şimdi, ülke genelinde siyasi baskı altında olan Erdoğan, kendi memleketinde de bir cephede yer alıyor. Cumhurbaşkanına karşı olanlar İkizdere’de haftalardır 220 hektarlık yeşil alanın maden yapılmasını protesto ediyor.”

    'Muhalif siyasetçiler bölgede'

    Analizde, bölgede yaşanan gerilimin dikkate değer olduğuna dikkat çekilirken, “Buradaki protestolar dikkat çekici çünkü Rize, Erdoğan’ın memleketi ve sadık bir kitlesi var. Onun siyasi rakipleri halihazırda ekonomiyi ve pandemiyi yönetememekle eleştirilen ve savunmada olan Erdoğan’a karşı bu bölgede bir fırsat olduğunu düşünüyor. Nisan ayının sonunda İkizdere’de başlayan protestolarda Erdoğan’ın elinde tuttuğu güçte çatlaklar bulmaya çalışan muhalif siyasetçiler de bölgeye giderek destek verdi. Erdoğan, kendi destekçilerininkiler haricinde hiçbir protestoya tolere etmiyor ve Rize’de de polis etkisini gösterdi” yorumunu yaptı.​

    Oy oranı hatırlatıldı

    New York Times, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Rize’den Erdoğan’a yüzde 77 oranında oy çıktığını da hatırlattı.

    New York Times’ın haberinde bölgede yaşananların ardından ve madenlerin oluşturulmasından sonra çay tarlaları ile birlikte ödüllü arı yetiştiriciliğinin de büyük sekteye uğrayabileceği uyarısı yapıldı.

    Etiketler:
    Analiz, The New York Times (NYT), The New York Times, Seçmen, Recep Tayyip Erdoğan, İkizdere, Rize
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