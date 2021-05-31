New York Times: Erdoğan, sadık seçmenini kızdırdı

New York Times’ta yayınlanan ve “Erdoğan sadık seçmeninin yaşadığı bölgeyi kızdırırken, muhalefet de bunu fırsata çevirmek istiyor” başlığıyla servis edilen analizde, Rize İkizdere'de köylülerin maden arama çalışmalarına karşı mücadelesine yer verildi.

New York Times, Türkiye’nin Karadeniz bölgesindeki illerinden Rize’deki maden arama çalışmalarının neden olduğu gerilim üzerinden bir siyasi analiz yayınladı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzasıyla yayınlanan ve 'Erdoğan, kendisine sadık bölgeyi kızdırdıktan sonra muhalefetler bir fırsat gördü' başlığının kullanıldığı analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yeşil ve ormanlık alanı yok ederek maden inşa etme planlarıyla kendi memleketinde, siyasi tabanının kalbinde protestoların fitilini ateşledi” denildi.

Birgün'in New York Times'tan aktardığı habere göre, Gall’in analizi şöyle devam etti:

© DHA İkizdere'de taş ocağını protesto için bölgede bulunan 34 kişi hakkında işlem yapıldı

'Muhalif siyasetçiler bölgede'

Analizde, bölgede yaşanan gerilimin dikkate değer olduğuna dikkat çekilirken, “Buradaki protestolar dikkat çekici çünkü Rize, Erdoğan’ın memleketi ve sadık bir kitlesi var. Onun siyasi rakipleri halihazırda ekonomiyi ve pandemiyi yönetememekle eleştirilen ve savunmada olan Erdoğan’a karşı bu bölgede bir fırsat olduğunu düşünüyor. Nisan ayının sonunda İkizdere’de başlayan protestolarda Erdoğan’ın elinde tuttuğu güçte çatlaklar bulmaya çalışan muhalif siyasetçiler de bölgeye giderek destek verdi. Erdoğan, kendi destekçilerininkiler haricinde hiçbir protestoya tolere etmiyor ve Rize’de de polis etkisini gösterdi” yorumunu yaptı.​

Oy oranı hatırlatıldı

New York Times, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Rize’den Erdoğan’a yüzde 77 oranında oy çıktığını da hatırlattı.

New York Times’ın haberinde bölgede yaşananların ardından ve madenlerin oluşturulmasından sonra çay tarlaları ile birlikte ödüllü arı yetiştiriciliğinin de büyük sekteye uğrayabileceği uyarısı yapıldı.