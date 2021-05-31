UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar

UKOME kararı ile transit yük taşıyan araçlar D100, TEM ve bağlantı yollarını kullanması yasaklandı. Bundan böyle İstanbul'a giriş yapan transit araçlar Silivri-Kınalı kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu'na girip Pendik-Kurnaköy'e bağlanacak. Anadolu'dan gelen araçlar için ise güzergah tersine işleyecek.

İstanbul'da transit yük taşıyan araçlara D100, TEM ve bağlantı yollarını kullanma yasağı getirildi.

Bundan böyle bu araçlar Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanacak. Bugünden itibaren başlayan UKOME kararı ile İstanbul trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor.

UKOME'nin söz konusu kararı şöyle:

"26.11.2020 tarih ve 2020/6-6 sayılı UKOME kararına göre 31.05.2021 tarihinden itibaren Avrupa’dan Asya’ya Asya’dan Avrupa’ya yük taşımacılığı yaparak, İstanbul bölgesini transit kullanan araçların D100, TEM ve bağlantı yolları yerine, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanarak geçiş yapmaları kararı alınmıştır.

Bu karara göre;

* Kara Yolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen, N2/N3/O2/O3/O4 taşıt cinsi araçlar için uygulanan şehir içi trafiğinde yasak saat uygulamasının (06:00-10:00 ve 16:00-22:00) devam etmesi, (resmi plakalı araçlar hariç))

* İstanbul geneli taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların (resmi plakalı araçlar hariç) yasal saatlerde (10:00-16:00 ve 22:00-06:00) ve güzergah izin belgesi dahilinde İstanbul geneli faaliyetlerini yürütmesi, kamu yararına yapılan proje ve işlerde kullanılacak araçların 24 saat izinlerinin, Yük Taşıma Komisyonu ve Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğünden alınmasının devamı

* İstanbul genelinde yer alan lojistik odaklarla (liman, gümrük, hal, serbest bölge, sanayi vb.) taşımacılığını ilişkilendiren (belgeleyen) araçların Kara Yolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen güzergahları 24 saat kullanılmasının devamı,

* İstanbul'dan transit geçişi yapacak olan ağır tonajlı yük araçların (N3/O3/O4); batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Paşaköy gişelerden çıkış yaparak, Pendik-Kurnaköy bölgesi Anadolu Caddesi’nden E80'e bağlanmaları, doğu yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanların ise Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Caddesi sonrası Paşaköy kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanarak Silivri-Kınalı Kavşağından çıkış yapmaları,

Yukarda belirtilen uygulamaların Emniyet, Jandarma ve İBB denetim birimlerince denetlenmesine; uygulamaya uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanacaktır."