İstanbul'daki bir sitenin kentsel dönüşüm sürecinde 4 senedir çivi çakılamadı

Evleri kentsel dönüşüme giren ancak karşı sitenin açtığı dava yüzünden 4 senedir tek bir çivi çakılamayan İstanbul Tuzla'daki Birlik Sitesi projesi için, yüzlerce site sakini tarafından eylem düzenlendi. Show TV'nin haberine göre çoğunluğu emekli 160 hak sahibini ilgilendiren ve 4 senedir inşaatın durduğu kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 17 site sakini yeni evlerini göremeden hayatını kaybetti. Yüzlerce site sakini, eylemde 'Evlerimizi istiyoruz', 'hakkımız haram' sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

Site sakinlerinin kurduğu platformdan yapılan açıklamada ise şunlar denildi:

''Spiker hanımın da dediği gibi bitmeyen davada isyanımız neydi? Otopark çıkışımız kapanıyor diye açılan davada 'otopark çıkışımız kapanmıyormuş'. Halbuki yol daha da genişliyormuş gerçeğini öğrendikten sonra feragat bedeli olarak masraf adı altında para istenmesi mi? Yoksa zaten burada otopark çıkışının kapanmadığını ve planda eskiye nazaran daha geniş bir yol açıldığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bu planı kamu yararı olarak görüp onayladığı biliniyordu da sözüm ona yetkili kişilerin plan tadilatındaki yasal boşluğu mahkemeye taşıyıp inşaat süreçlerinin uzatılıp rant mı sağlanması mıydı? Şimdi gerçeklerle yüzleşme vakti...''