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    Bahçeli: Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk, Türkiye'dir

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imam Mustafa Demirkan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e atfen kullandığı ifadelere tepki gösterdi. "Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürkümüzden ne istiyorsunuz?" diye soran Bahçeli, "Atatürk, Türkiye'dir" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine partisinin il teşkilatlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere değinerek başlayan Bahçeli, "Kalpleri mühürlü olanlar görmese de çalışıyoruz, çabalıyoruz, milletimize hizmetkarlıkta canımızı dişimize takıyoruz. Ne sırt dönülecek bir insanımız ne de sırça köşklere değişilecek bir ülkemiz söz konusudur" dedi.

    Bahçeli, muhalefet partilerinin 'erken seçim' çağrılarına değindiği konuşmasında şunları kaydetti:

    • "Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. Siyasi mücadele dürüstçe, mertçe, adam gibi yapılmalıdır. Tarihin her döneminde amaca giden her yolu meşru ve mübah görenler, tehlike saçan işbirliği içine girmekten kaçınmamışlardır. İlkesizlerin bağımsız iradesi olamaz. Bu eyyamcı tiplere gelene ağam gidene paşam diyecek kadar çıkarlarına düşkündür. 

    'Bugünden itibaren seçimlere 754 gün kalmıştır'

    • Hırslarına yenik düşenler, heveslerinin kurbanı olmaktan asla kurtulamazlar. CHP yönetiminin içler acısı durumunu başkaca izah etmek nasıl mümkündür? 2020 yılının farklı tarihlerinde erken seçime karşı olduklarını sürekli vurgulayan Kılıçdaroğlu'na ne olmuş, nereye kaybolmuştur? Bir yıl içinde değiştiği söylenen nedir? Erken seçim zorlaması kimlerin talebidir?
    • Biden'ın kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği, sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir."

    Bahçeli, erken seçim tartışmalarına "Bugünden itibaren seçimlere 754 gün kalmıştır. Ülkemizin erken seçim gündemi yoktur" diyerek nokta koydu.

    'Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın'

    Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in videoları hakkında yaptığı yorumları da eleştirdi.

    "Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ittifakı olarak gören Kılıçdaroğlu, organize suç şebekelerinin nefesi, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının da nesnesi olduğunu görmüyor, göremiyor" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafyayla ortak olduğumuzu söylemek bariz bir saptırmadır. Ama mafyanın medyaya, tetikçi yazarlara nasıl nüfuz ettiğini duymayan kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki hamama götürseniz kurna beğenmezler, düğüne götürseniz zurna beğenmezler. Zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler" ifadesini kullandı.

    'Türkiye aç hürler, tok esirler ülkesi olmayacaktır'

    Bahçeli, Türkiye ekonomisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak da "Bugün mutfak yanıyorsa yarın söndürürüz. El birliği yaparız, güç birliği yaparız. Ekonomideki ağırlıkları birer birer atarız, dün yaptık yine altından kalkarız" diye konuştu. "Türkiye aç hürler, tok esirler ülkesi olmayacaktır" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

    • "Türkiye aç hürler, tok esirler ülkesi olmayacaktır. Terörle mücadele cephesini sağlam tuttuğumuz kadar sosyal ve ekonomik kalkınmışlığı da hedeflemeliyiz. Domates, patlıcan, soğan yiyemiyoruz itirazlarını seslendirirken birden bire hain kurşunları yersek, ülkemizi yemeye çalışanlara gözümüzü ve vicdanlarımızı kapatırsak tarihi varlığımızı nasıl koruyabiliriz?"

    'Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları incelenmelidir'

    Bahçeli, konuşmasının son bölümünde imam Mustafa Demirkan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e atfen sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Bir hocasının "Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider" dediğini aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

    • "Ayasofya açılmışken, Taksim Cami'nin manevi hayatımıza kazandırılmışken, nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız? Kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin, ne hakkı vardır? Suyu bulandıran, ortamı kızıştıran, bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin bu yaptıkları provokasyondur. Maksatları araştırılmalıdır. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları incelenmelidir. İnanç sahibi insanlarımızı üzmek, bugünkü AK Parti hükümetini töhmet altında bırakmak temiz bir mizacın sonucu değildir. Herkes uyanık olmak zorundadır. Atatürk'e bühtan edenlerin milletimizin gözünde zerre değeri olmayacaktır. Atatürk ortak paydamızdır.

    'Atatürk tarih sahnesine çıkmasaydı doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunurdu, vaftiz mi ettirilirdiniz?'

    • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Kim Gazi Paşa'ya saldırıyorsa ya soy kütüğünde karanlık bir nokta, ya da mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir mahcubiyeti vardır. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürkümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunurdu, vaftiz mi ettirilirdiniz? Atatürk, Türkiye'dir."
    Etiketler:
    Sedat Peker, Mafya, Kemal Kılıçdaroğlu, ezan, Mustafa Demirkan, Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, MHP
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