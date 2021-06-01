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    Bakan Koca ilk kez tarih verdi: Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkar?

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın bu yaz yakalanabileceğini belirterek, "Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" dedi. Koca, bunun için sonbahar aylarını işaret etti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (31 Mayıs 2021) yapılan kabine toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.

    Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Aşılamayı da biz haziran, temmuz, ağustos ve eylül dahil olmak üzere yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

    • "BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer.
    • Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."

    'Özellikle verimliliği artırmak önemliydi, bu başarıldı'

    Koca, yerli aşıyla ilgili süren çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Koca, şu an Faz-1 çalışması süren 3 yerli aşının olduğunu, Faz-2 aşamasına gelmek üzere olan 1 aşının da sonuçlarının değerlendirildiğini aktardı. Faz-3 aşamasına geçen bir aşının olduğunu anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "Faz-3 için olması gereken doz üretimi tamamlandı. Stabilizasyon dediğimiz iki haftalık süresi var. Eğer stabilizasyonda sorun çıkmazsa iki hafta sonra Faz-3 safhasına başlamış olacağız. Asgari iki yerde üretimi erken dönemde başlatmak istiyoruz. Eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz. Nazal aşı çalışılıyor, protein üretimi tamamlandı. Burada özellikle verimliliği artırmak önemliydi, bu başarıldı. Hayvan çalışması da devam edecek. Hayvan çalışması yeni versiyonla yapılacağı için 1,5 aylık zaman dilimi var."

    Koca, sözleşmelere göre aşılar geldiği takdirde erken dönemde normal hayata dönülebileceğini dile getirdi.

    Bakan Koca, "Uğur Hoca ile görüşmemizde 12 milyon ihracat izni aldığını söyledi. 'Bu haftadan itibaren gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon aşıyı peyderpey gönderiyoruz' dediler. Uğur Hoca'nın söylediği şekilde eğer 30 milyon aşı gelir, takvim işlerse haziran sonu 20 yaşa kadar ineriz" ifadelerini kullandı.

    'Aşılama oranı yükseliyor'

    Aşılama oranına ilişkin soru üzerine Koca, "Oran giderek yükseliyor. Dünyadan farklı olarak 2 hatta 3 aşı ile tercih hakkı vererek konforlu bir aşı dönemi hazırladık. Almanya veya Fransa'da 3 tane aşıyı tercih etme durumunuz yok. Eylülde yerli aşı devreye girdiğinde biz zaten herkesi aşılamış olacağız. O dönemde yerli aşı daha çok hatırlatıcı doz olarak devreye girecek. Vatandaşımızın bir kısmı yerli aşıyı bekliyor. Yerli aşıyı tercih edenlere normal aşı olarak yerli aşıyı sunacağız. Eylül için bunu planlıyoruz" dedi.

    Bakan Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in ile aşı kampanyasına destek için haziran ayında Türkiye'ye gelebileceğini, gelecek hafta bu konunun netleşeceğini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Maske, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı
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