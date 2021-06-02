Kaftancıoğlu, kendisine hakaret eden bir kişiden kazandığı tazminatı almaktan vazgeçti

Twitter’da M. Ali ismini kullanan Mehmet Ali Çolak, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik yaptığı “hakaret içerikli” paylaşımdan dolayı, özür diledi. Kaftancıoğlu, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden bir kişiden kazandığı tazminatı almaktan vazgeçti.

Kamuoyundan da özür dileyen Çolak, 27 Mayıs'ta Kaftancıoğlu'nu da etiketleyerek "Sn. Canan Kaftancıoğlu hakkında Nisan 2020 de attığım bir twit içinde hakaret içerikli beyanda bulunduğum için kendisinden ve kamuoyundan özür dilerim. Saygılarımla" dedi.

Kaftancıoğlu, özrün ardından sosyal medya hesabından Çolak'a, "O gün ettiğin hakaret senden ziyade iktidarın yalanlarla kutuplaştırıcı ve kişileri düşmanlaştırıcı sürecinin bir sonucu.. Hal böyle olunca pişmanlığın benim için yeterli ve kıymetli. Kazandığım nakdi tazminattan vazgeçiyorum. Ailenle güle güle harca..” cevabını verdi.

Sevgili Mehmet Ali Çolak, o gün ettiğin hakaret senden ziyade iktidarın yalanlarla kutuplaştırıcı ve kişileri düşmanlaştırıcı sürecinin bir sonucu..

Hal böyle olunca pişmanlığın benim için yeterli ve kıymetli.

Kazandığım nakdi tazminattan vazgeçiyorum.

Ailenle güle güle harca.. https://t.co/0fwfiaH7RM — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 1, 2021

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