Sinema salonlarının açılışı 1 Temmuz'a ertelendi

Normalleşme kapsamında 1 Haziran gününden itibaren sinema salonlarının açılmasına izin verildi. Ancak kararın ardında bir açıklama yapan Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), salon kiralarına yönelik hukuki anlaşmazlıklar çıkabileceği ve sektörün uluslararası film alımı, gösterim planlaması gibi nedenlerle açılışın 1 Temmuz’a ertelenmesini talep etti.

Erteleme talebi gerekçesine ilişkin SİSAY Genel Sekreteri Fevzi Genç, Dünya'ya yaptığı açıklamada, sektörün açılmasını istediklerini ancak uluslararası planlamaya zaman verilmesini istediklerini vurguladı.

Salonların açılışına izin verilmesiyle, mücbir sebep halinin ortadan kalkacağını, salonları kira olan işletmeciler için kira yükümlülüğü, hatta bazı AVM salonlarında açılmadıkları gün için cezai şart gibi unsurlarla karşılaşmanın sözkonusu olabileceğini belirten Genç, bu hukuki durumun ortaya çıkmaması için resmi kararla 1 Temmuz’a ertelemeyi talep ettiklerini vurguladı.

Genç, isteseler dahi film planlama, uluslararası koordinasyon nedeniyle yetişmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.