Bakan Selçuk'tan LGS bilgilendirmesi: Sınavda maske takılacak mı, testi pozitif çıkanlar için hangi tedbirler alınacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 8. sınıf öğrencileri ve onların velilerine yönelik olarak bir paylaşımda bulundu.

"8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın" diye başlayan Selçuk, "LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar" diye yazdı.

Selçuk'un paylaştığı görsellerde sınavın nasıl yapılacağına dair bilgilendirmeler yer aldı. Öğrencilerin en çok merak ettiği sorular ve bunlara verilen yanıtlar arasında şunlar da var:

- Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin.

- Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?

Hayır, Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak

- Sınava katılmak zorunlu mu?

Hayır sınava katılmak zorunda değilsin

- Sınavda maske takacak mıyım?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda ve sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

- Koronavirüs testi pozitif olan öğrenci ve görevliler için ne gibi tedbirler uygulanacak?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.