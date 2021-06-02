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    Emine Erdoğan

    BM'den Emine Erdoğan'a 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu' ödülü

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    Türkiye
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    BM İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat) Başkanı Maimunah Mohd Sharif, "Emine Erdoğan'ı Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ilan etmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen etkinlikte Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ‘Atık Alanında Akıllı Şehirler’ girişimine destek vermesi, himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ ve çevreye olan katkılarından dolayı, ‘Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)’ ödülü verildi.

    Ödülü veren Habitat Başkanı Sharif, törende yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın atık yönetimi konusundaki çabalarının örnek alınması gerektiğini belirterek Sıfır Atık Projesi’nin başarılı bir proje olduğunu söyledi.

    Sharif, projenin başladığı 2017 ile 2020 yılları arasındaki kazanımlara değindi:

    "Türkiye, 2017-2020 yılları arasında 397 milyon ton ham madde, 315 milyon kilovat/saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarrufu yaptı. Sıfır Atık Projesi, ülkeyi gelecek nesiller için koruyup muhafaza ediyor."

    Habitat'ın küresel atık krizini görerek Atık Alanında Akıllı Şehirler Girişimini başlattığını belirten Sharif, bu girişime dünyadan 200 şehrin katıldığını söyledi.

    Sharif, bu girişim kapsamında şehirler arası deneyim paylaşımının desteklendiğini kaydetti:

    "Sıfır Atık Projenizin sonuçlarını görmek benim için memnuniyet verici. Türkiye'nin başarısı küresel anlamda liderlere atık yönetimi konusundaki zorluklardan şehirlerimizi kurtarmak için bir araya gelme konusunda ilham verecektir."

    ‘Kovid-19 bize rotamızı düzeltme fırsatı verdi’

    Habitat'ın Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında verdiği mücadeleyi takdir ettiğini kaydeden Sharif, dayanışma mesajını da iletti.

    Sharif, salgınlar karşısında yoksulların korunması gerektiğini belirterek, "Böyle bir durumda sürdürülebilir atık konusu daha da önemli bir hal kazanmaktadır. Şehirlerimizin temiz ve sağlıklı olmasının önemini gördük. Atığı azaltmak, israfı reddetmek ve sürdürülebilir yaşam, bu küresel salgından çıkışın anahtarıdır" dedi.

    Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için üretim ve tüketimin gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Sharif, "Habitat 2 ve İstanbul Deklarasyonu'nda sürdürülebilir kalkınmanın büyük ölçüde kentleşmeyi nasıl yönettiğimizi belirleyeceğini kabul ettik. Türkiye'nin küresel bir örnek olduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Kayıt dışı yerleşimleri 1998'de yüzde 16'dan bugün yüzde 3'ün altına indirdi" şeklinde konuştu.

    Sharif, Kovid-19'un da ihtiyaçlar dahilinde yaşama felsefesine katkı yaptığını vurgulayarak, "Kovid-19 bize rotamızı düzeltme fırsatı verdi. Sürdürülebilir olmayan kentsel uygulamalar çevremizi kirletiyor" ifadelerini kullandı.

    Sharif, sürdürülebilir şehirler oluşturma ve inşa etme politikalarının benimsenmesi gerektiğine işaret etti:

    "İklim değişikliği zamanımızın en büyük zorluklarından bir tanesi ve bunun olumsuz etkileri de hem sosyal hem ekonomik hayatta gittikçe kendini hissettirmekte. İklim değişikliğinin dünyada özellikle en savunmasız grupları etkilediğini görüyoruz.”

    Sharif, bu gruplar arasında mülteci, kent yoksulları, kırsalda yaşayanlar ve çocukları sayarak, "Sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çabalarının merkezinde iklim değişikliğiyle mücadelenin yer aldığına şüphe yok. 2030 gündemi ile üye devletlerin iklim değişikliğiyle mücadelede acil harekete geçmesi ve sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta gösterdiği çaba cesaret vericidir" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘İlham veren küresel liderliğiniz için teşekkür ediyorum’

    Türkiye'nin dönüştürülemeyen atık miktarını azaltmak ve atık yönetimini teşvik etmek gibi konularda gösterdiği çabanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Sharif, "Emine Erdoğan'ı Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ilan etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Katı atık yönetimi ve Sıfır Atık Projesi alanındaki ilham verici çaba ve ilham veren küresel liderliğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

    Sharif, Emine Erdoğan'ın çabalarının birçok siyasi lideri bir araya getirerek atık yönetimi konusunda siyasi gündem oluşturmaları için önemli olduğunu da vurgulayarak, "Türk halkına daha iyi bir gelecek bırakmak için örnek teşkil eden kararlılığınız, özveriniz ve çabanız hepimiz için bir ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Ödül, Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi, habitat, Birleşmiş Milletler (BM)
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