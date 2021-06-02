CHP’den bir pankart daha: Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

CHP, İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına, 'Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?' pankartı astı.

CHP, il binalarından toplatılan ve mahkemelere taşınan "128 milyar dolar nerede?" pankartının ardından bu kez de İçişleri Bakan'ı Soylu'nun gündeme getirdiği "Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi var" sözlerini pankarta taşıdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına 'Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?' ifadelerinin yer aldığı pankartlar asıldı.

Binaya asılan pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Sahi, mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim? İstanbul'da il başkanlığımız ve 39 ilçe başkanlığımızdan soruyoruz” notunu düştü.

Sahi,



Mafyadan aylık 10 Bin $ alan siyasetçi kim❓



İstanbul’da il başkanlığımız ve 39 ilçe başkanlığımızdan soruyoruz#10bindolarkimaldı pic.twitter.com/6IpznwsXZJ — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 2, 2021

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