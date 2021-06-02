Kanlar içinde bulunan sokak kedisinin, tecavüze uğradığı ortaya çıktı

Denizli’de İncilipınar Mahallesi’ndeki bir apartmanda kanlar içinde bulunan sokak kedisinin, veterinerde yapılan muayenede cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Kedinin omuriliğinin kırıldığı ve üreme organında kanama olduğu tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede sperm kalıntıları da bulundu.

Denizli'de Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Mahallesi'nde bir apartmanda kanlar içinde bulunan kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından veterinere götürülen ve ayaklarının kırıldığı görülen kedinin yapılan incelemede omuriliğin de kırıldığı, üreme organında kanamayla birlikte genişleme oluştuğu belirlendi.

Sözcü'nün haberine göre, kediyi daha önce sahiplendirmek için çabalayan İklim Çırpan ile Yağmur Yılmaz adlı gençler polise giderek şikayetçi oldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede sperm kalıntıları bulduğu ileri sürüldü. Veteriner Hekim Selcan Çil, yaralı kediyi tedavi altına aldı.

Durumu ağır olan kedi Veteriner Hekim Çil tarafından Burdur’a götürüldü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde ameliyat edildi. Talihsiz kedinin 1 ay önce doğum yaptığı ve 16 gün önce de yavrusunun aynı apartmanda ölü bulunduğu öğrenildi.

Veteriner Hekim Selcan Çil, kedinin ağır travma geçirdiğini belirterek, “Şu an durumu iyiye doğru gidiyor ancak dışkı ve idrarını yapamıyor. Zamanla onu da yapmaya başlayacak. Onu yaşatmaya çalışıyoruz. Çok sevecen ve sıcak kanlı kediymiş ancak yaşadıkları nedeniyle güvenin kaybettiği için hırçınlaşmış durumda” diye konuştu.