Çamlıca Kulesi'nde fiyatlar belli oldu: Tam giriş bileti 60, çay 10 lira

Çamlıca Kulesi'ne girişte tam bilet ücreti 60 lira olarak belirlendi. Kulenin içerisinde yer alan restoran ve kafede ise bir bardak çaya 10, bir fincan Türk kahvesine 20 lira fiyat kondu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi'nde fiyatlar belli oldu. Kuleye giriş ücreti tam bilette 60, indirimli bilette 30 TL oldu. Yabancı turistler ise kuleye girişte 120 TL ödeyecek.

369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kulede, restoran ve kafelerde bir bardak çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi. Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı ise 20 lira. Coca Cola, Fanta, ayran gibi soğuk içecekler 18 lira olarak fiyatlandı. Limonatanın fiyatı, 22 lira oldu.

Taze sıkma meyve suları kategorisinde portakal ve havuç suyunun fiyatı menüde 30 lira olarak yer aldı. Yeşil elma suyu 33, portakal, elma ve havuçtan oluşan karışık meyve suyu da 39 lira.

Kule Restoran'da 2 kişilik serpme kahvaltı, fiyatı 180 liradan menüye kondu. Hızlı kahvaltı tabağına ise 70 lira fiyat biçildi.