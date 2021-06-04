Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola, Musa Orhan'ın 'özür dile' teklifini reddetti

Hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola, cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın 'özür dile' teklifini reddetti.

Oyuncu Ezgi Mola'nın cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu.

Orhan’ın avukatı, "Mola özür mesajı yayınlasın" dedi. Ancak Mola reddetti. Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

'Kadına şiddet olaylarına tepkimi her duyarlı insan gibi verdim'

Bu arada Mola'nın, konuyla ilgili olarak 19 Mart 2021'de talimatla verdiği ifadesine de ulaşıldı. Buna göre Mola, ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan) 'Musa Orhan tutuklansın' etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum."

Ne olmuştu?

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda tepki yaratmıştı. Sanatçı Ezgi Mola da, kişisel Twitter hesabında "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.