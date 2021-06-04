Kayıt
14:24 04 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Güllü Efe'yi öldüren Mehmet Efe'nin tahliye edilmesi-arbede

    Güllü Efe'nin ölümüne neden olmakla yargılanıyordu: Mehmet Efe serbest bırakıldı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044658078_22:0:1727:959_1200x675_80_0_0_d2a90ba25386c2c23adffdc0a2f62cd8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106041044658118-gullu-efenin-olumune-neden-olmakla-yargilaniyordu-mehmet-efe-serbest-birakildi/

    Burdur'da 2 yıl önce eşi Güllü Efe'yi döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Efe, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutuklu geçirdiği süreyi göz önüne alan mahkemenin tahliye kararı üzerine, tarafların aileleri arasında adliye koridorlarında arbede yaşandı.

    Burdur'un Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık 2019 günü, 38 yaşında 2 çocuk annesi Güllü Efe ile 44 yaşındaki astsubay eşi Mehmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Güllü Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Güllü Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Güllü Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis Mehmet Efe'yi gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.

    'Mahkemede iki farklı ifade verdi, en başından beri pişmanlığı yok'

    Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Güllü Efe'nin kardeşi Necmettin Efe, "Sanık başından beri yalan söylüyor. 'Kasten öldürme'den ceza almasını istiyorum. Sanık, mahkemede iki farklı ifade verdi. En başından beri pişmanlığı yok. Olayın kazaen olması mümkün değil. Kasten ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

    Anne Habibe Efe de, "Kızımı planlayarak öldürdüler" derken, baba ise İbrahim Efe ise "Kızımı planlı öldürdüler, kasten öldürdüler" dedi.

    Duruşmaya tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Efe, "Bırakın öldürmeyi, yaralama kastım bile yoktur. Eşimin elinden telefonu almak istediğimde meydana gelen bir olay. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Evim dağıldı, çocuklarım, yuvam dağıldı. Nasıl pişman olmayayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

    Tahliye kararı sonrası arbede

    Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Mehmet Efe'yi önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek cezayı 9 yıla, iyi halini göz önünde bulundurarak da 7.5 yıla indirdi.

    Mahkeme heyeti sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

    Etiketler:
    dövme, Yargılama, Kadın cinayeti, Burdur
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuyan kutup ayısı, Dennis Stogsdill’e yarışmanın ‘Vahşi Hayvan Portreleri’ kategorisinde birincilik getirdi.
    Nature TTL’ye göre yılın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet