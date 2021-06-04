Güllü Efe'nin ölümüne neden olmakla yargılanıyordu: Mehmet Efe serbest bırakıldı

Burdur'da 2 yıl önce eşi Güllü Efe'yi döverek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Efe, 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutuklu geçirdiği süreyi göz önüne alan mahkemenin tahliye kararı üzerine, tarafların aileleri arasında adliye koridorlarında arbede yaşandı.

Burdur'un Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık 2019 günü, 38 yaşında 2 çocuk annesi Güllü Efe ile 44 yaşındaki astsubay eşi Mehmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Güllü Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Güllü Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Güllü Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis Mehmet Efe'yi gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek sorgulanan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.

'Mahkemede iki farklı ifade verdi, en başından beri pişmanlığı yok'

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Güllü Efe'nin kardeşi Necmettin Efe, "Sanık başından beri yalan söylüyor. 'Kasten öldürme'den ceza almasını istiyorum. Sanık, mahkemede iki farklı ifade verdi. En başından beri pişmanlığı yok. Olayın kazaen olması mümkün değil. Kasten ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Anne Habibe Efe de, "Kızımı planlayarak öldürdüler" derken, baba ise İbrahim Efe ise "Kızımı planlı öldürdüler, kasten öldürdüler" dedi.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Efe, "Bırakın öldürmeyi, yaralama kastım bile yoktur. Eşimin elinden telefonu almak istediğimde meydana gelen bir olay. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Evim dağıldı, çocuklarım, yuvam dağıldı. Nasıl pişman olmayayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tahliye kararı sonrası arbede

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Mehmet Efe'yi önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirerek cezayı 9 yıla, iyi halini göz önünde bulundurarak da 7.5 yıla indirdi.

Mahkeme heyeti sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.