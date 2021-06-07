Rize İkizdere'de görevden alınan muhtar yeniden seçildi

Ali Aycin’in kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu gerekçesiyle İlçe İdare Kurulu tarafından görevden alınmasıyla boşalan muhtarlık için bugün Çataltepe köyünde seçim yapıldı.

İHA'nın haberine göre 188 seçmenin bulunduğu köyde 155 seçmen sandığa giderek oy kullandı. 31 Mart seçiminde görevden alınan eski muhtar Ali Aycin’in de aday olduğu seçimde Ali Durmuş, Hüsnü Hızlı ve Fazlı Aycin yarıştı.

Sandıkta kullanılan 155 oy dağılımına göre 52 Oy alan eski muhtar Ali Aycin yeniden muhtar seçildi. Diğer adaylar Ali Durmuş 47 oy, Hüsnü Hızlı 28 Oy ve Fazlı Aycin 27 oy aldı.

Muhtar Ali Aycin aldığı oya layık olmak için çalışacağını dile getirerek, “Köyümde beni 31 Mart 2019 dan sonra yeniden seçen köylülerime hizmet etmek görevim. Onları mahcup etmeyeceğim, oy veren vermeyen bütün köylülerime teşekkür ediyorum” dedi.