Fethullah Gülen’in yeğeni, FETÖ sırlarını anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, ifadelerinde, FETÖ içindeki güç kavgasına ilişkin konuştu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre yeğen Gülen, ablasının eşi olan Cevdet Türkyolu’nun Gülen’e en yakın kişi olduğunu belirterek, ifadesinde özetle şunları söyledi:

'Türkyok ile Özcan kavgası'

"Tüm özel istek ve işlerini yapan, en özelini bilen kişidir. Odasının temizlenmesinden çamaşırlarının yıkanmasına kadar her şeyi ile ilgilenen kişidir. Fethullah Gülen’in odasının giriş kartı sadece ondadır. Burada açmak istediğim bir konu eniştem Cevdet Türkyolu ile Mustafa Özcan arasındaki yıllardır süren husumet, 15 Temmuz’dan sonra iyice gün yüzüne çıktı. Mustafa Özcan örgütün tüm kontrolünü ve para gibi tüm gücünü kendi altında toplamak istiyordu.

Alp Aslandoğan, Fethullah Gülen’in diyalog sorumlusudur. Gülen’in bilgisi dahilinde olmayan hiçbir açıklamayı paylaşmaz. Ancak bir defasında Mustafa Özcan, Ali Ursavaş, Mustafa Yeşil ve bazı heyet üyeleri hazırladıkları bir bildiriyi Alp Aslandoğan’a vererek bunun, Gülen’in bilgisi dahilinde olduğunu söyleyerek Twitter’dan yayını yapıldı. Bu bilgi de Türkiye’de ‘cemaatte bölünme’ şeklinde konuşuldu. Bu yayından Gülen’in haberi olmadığını öğrenen Alp Aslandoğan YouTube’dan özür videosu yayınladı.

'Mollalar veya istişare üyeleri amcamın katına telefon çıkaramazdı'

Amcam Fetullah Gülen’in kalmış olduğu yer büyük binadadır. Bir normal girişi, bir de sadece Cevdet Türkyolu’nun girebildiği garaj girişi vardır. Bu garajdan direk amcam Fetullah Gülen’in odasının olduğu kata geçiş vardır. Amcamın hizmetinde olan mollalar her gün dönüşümlü nöbet tutmaktadır. Mollalar veya istişare üyeleri amcamın katına telefon çıkaramazdı.”

'Güvenliği ABD'li firma sağlıyor'

Fethullah Gülen’in kaldığı kampüse ilişkin de konuşan yeğen Gülen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kampın girişinde Amerika’da bulunan bir güvenlik şirketinin personelleri bulunmaktadır. Bu kampın dış güvenliğini bu firma sağlamaktadır. Kampın giriş kısmında misafirlerin arandığı ve kartların verildiği yerde uzun zamandır amcam Fethullah Gülen’in yanında yer alan Kadir ve Sadık görev yapardı. Randevusuz kimse gelemezdi. Bu randevuları Cevdet Türkyolu ayarlıyordu. Gelen misafirler eğer ki yatılı gelecek ise bunların yerlerini de yine Cevdet Türkyolu ayarlıyordu. Misafirlerin odalarında bağış kutuları bulunurdu. Kalan kişiler bu kutulara para bırakıp örgüte bağışta bulunuyorlardı.”

MİT'in Kenya’da yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Selahaddin Gülen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.