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    Evlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün

    Kısıtlama nedeniyle evlenemeyen çiftler harekete geçti: Bu yaz düğün rekoru var

    © Fotoğraf : Pixabay/ Pexels
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106071044673102-kisitlama-nedeniyle-evlenemeyen-ciftler-harekete-gecti-bu-yaz-dugun-rekoru-var/

    Düğünler için verilen izin uzun süredir planlarını erteleyen binlerce çifti harekete geçirdi. Düğün mekânları günde 2 etkinlik için anlaşma yaparken, e-ticarette mobilya ve beyaz eşya alışverişleri yüzde 30 arttı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde uygulanan kısıtlamalarda yapılamayan düğünler evlilik hazırlığında olan çiftlerin tüm işlemlerini askıya almasına neden olmuştu. Bu süreçte düğün salonları, züccaciyeler, gelinlikçiler, mobilyacılar ve beyaz eşyacılar gibi çok sayıda sektör de zor günler geçirdi.

    Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre 1 Haziran itibarıyla bu alandaki kısıtlamaların azaltılması ise çok sayıda sektörde büyük bir harekete neden oldu. Sektör temsilcileri geçen yıl yapılamayan 250 bin düğünle beraber bu yaz 750 bin düğünün gerçekleşeceğini, çok sayıda düğün mekânında yer kalmadığını ve bir günde 2-3 düğün organizasyonunun yapılacağını söyledi.

    Sarışlarda büyük artış

    Yasakların kalkmasıyla geçen hafta belediyelerin nikâh salonlarında oluşan evlilik sıraları kendisini e-ticaret ve mağazalarda da gösterdi. E-ticarette küçük ev aletleri ve mobilya satışlarında yüzde 30 artış yaşandı. AVM’lerin cumartesi günleri açılması ile birlikte uzun süredir satış yapamayan züccaciyeciler de çeyiz seti satışlarının katlandığını söyledi.

    Kuaförlerden çiçekçilere kadar çok sayıda dükkânın haftasonu hareketliliğinin pandemi öncesine yaklaştığını belirten sektör temsilcileri kasım ayına kadar düğünlerin büyük bir ekonomik hareketlilik yaratacağını ancak pandemi öncesine göre düğün yapmanın maliyetinin yüzde 30-40 arttığını belirtiyor.

    Asıl yoğunluk temmuzda

    15 Haziran’a kadar sınırlı sayıda ve ikramsız yapılacak düğünler, 15 Haziran-1 Temmuz arasında yemekli yapılabilecek. 1 Temmuz sonrasında ise nişan ve kına gibi organizasyonlar da serbest olacak. Sektör temsilcilerine göre piyasanın en yoğun günleri de 1 Temmuz sonrasında yaşanacak.

    750 bin düğün yapılacak

    Bu yaz Türkiye’de 750 bin düğün yapılmasını beklediklerini söyleyen Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, “Her yıl evlenen 600 bin çiftten 500 bini düğün yapıyor. Geçen yıl yaklaşık 250 bin çift düğününü planlayıp yapamadı. Bu yaza erteledi. Belki de en yüksek düğün rakamına bu yaz ulaşacağız. Bizim de son haftada günlük trafiğimiz 70 binlerden 150 binlere çıktı. Bazı mekânlarda günde birden fazla düğün yapılacak” dedi.

    Mekânlar 30 bin lira

    Yemeksiz düğün organizasyonlarında mekân ücretlerinin 10 bin liradan başladığını söyleyen Kırbıyık, "İşletme sahipleri bu yıl ücretlerini yüzde 15 civarında arttırdı. Ancak çok yoğun talep gören işletmelerde bu artış daha yüksek oldu. Yemekli düğünlerde kişi başı ücret 100 liradan başlıyor ve 400 liraya kadar çıkıyor. Bazı mekânlarda bu 500 Euro’yu bile buluyor. Ancak genellikle Sarıyer gibi bölgelerdeki mekanlar için 30-40 bin liralık bir ücret seviyesi hakim" şeklinde konuştu.

    Çiftlerin etkisi büyük

    Sadece İstanbul’da yılda 160 bin düğün yapıldığını söyleyen Kırbıyık, “Bu sayı şimdi daha da artacak. Ancak sektörün bunu rahatça karşılama gücü var” diye konuştu. Düğünlerin güçlü şekilde yapılmasının gelinlikçi, çiçekçi, kuaför, fotoğrafçı, kuyumcu, mobilyacı ve perakendecileri çok hızlı hareketlendirdiğini aktaran Kırbıyık, “Buna konaklama ve ulaşımı da eklemek gerek. Çok sayıda sektör büyük bir ivmelenme yaşıyor. Özellikle mobilya ve beyaz eşyada düğün yapan çiftlerin etkisi büyük oluyor” şeklinde konuştu.

    Her bölgede talep yüksek

    15 aylık beklemenin ardından büyük bir mutlulukla açıldıklarını söyleyen İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, “TÜİK verilerine göre Türkiye’de yıllık 600 bin evlilik gerçekleşiyor. Geçen bu çiftlerin büyük bölümü düğün yapamadı. Açılma kararının ardından büyük bir yoğunlukla karşı karşıya kaldık. İşletmeciler ilk önceliği daha önce evlilik kararı alıp düğünlerini erteleyen çiftlere verdi. Ancak şu anda her bölgede büyük bir talep var. Salonlardaki doluluk oranı yüzde 80’in üzerinde” diye konuştu.

    Maliyetler katlandı, düğün yapmak zorlaştı

    Çiftler, düğün mekânlarına geçen yıla göre yüzde 15-20 daha fazla ücret ödemek zorunda kaldı ancak asıl maliyet mobilya ve beyaz eşyada görüldü. Pandemide artan hammadde fiyatları bu iki ürün grubuna en az yüzde 40 zam olarak yansıdı. Sektör temsilcileri küçük ev aletlerinde zammın yüzde 70, züccaciye ürünlerinde ise yüzde 50 olduğunu belirtiyor.

    Yüzde 50'si çeyiz seti

    AVM’lerin cumartesi günleri de açık olmasının sektörü büyük ölçüde hareketlendirdiğini söyleyen Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, “Alışverişlerin uzunca bir süre ertelendiği dönemde mağazalarımız hiç iş yapamadı. Zaten bizim hareketimizin yüzde 50’si çeyiz paketlerinden oluşuyordu. Şimdi AVM’lerde eski günleri aratmayan bir hareket ile karşılaşıyoruz. Çeyiz setlerine talep gerçekten çok fazla” dedi.

    E-ticarette artış yaşandı

    Düğün sezonunun başlaması hem e-ticarette hem de mağazalarda kendisini gösterdi. Google üzerinden alışveriş maksadı ile yapılan ‘çeyiz seti’ aramaları haziranın ilk günlerinde son 12 ayın zirvesini gördü. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Düğün alışverişleri normal dönemde çok daha önceden yapılıyor ancak pandemi bu alışkanlığı biraz etkiledi. İnsanlar belirsizlik nedeni ile beklemede kaldı. Belirsizliğin kalkması ile özellikle düğün alışverişlerinde büyü bir ivmelenme oldu. E-ticarette çeşitli ev mobilyalarının satışında normal dönemlere kıyasla yüzde 30 artış var” dedi.

    Etiketler:
    Türkiye, çift, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Düğün, Evlilik
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