Muharrem İnce'den Ahmet Hakan'a telefon: Ben bunlara yaranmak istemiyorum ki

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin dünkü yazısı nedeniyle kendisini aradığını ve "İki tarafın da azılıları var. Bir tarafta yüzde 10, öbür tarafta yüzde 10. Ben bunlara yaranmak istemiyorum ki. Ben aradaki yüzde 80’e ulaşmak istiyorum" dediğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için kullandığı "İki tarafın da yüzde 50’sine bir türlü yaranamıyor. Çünkü herkes yüzde 50'sini alıp çekilmiş bir kenara. Doğru dürüst bir HDP ve Kürtler stratejisi belirleyemiyor. Çünkü orada her açıdan sıkıntı var. Son zamanlarda izlenme oranlarında bariz bir düşüş gözlemleniyor. Çünkü son zamanlarda pek ilginç olamıyor" ifadesinin ardından İnce'nin kendisini aradığını söyledi.

Hakan, İnce'nin "Biz yeni bir partiyiz. CHP gibi güçlü bir yapıdan ayrıldık. Yeni örgütleniyoruz. Yeni bir yola çıktık. Bu duruma rağmen reytingimiz gayet iyi. İki tarafın da azılıları var. Bir tarafta yüzde 10, öbür tarafta yüzde 10. Ben bunlara yaranmak istemiyorum ki. Ben aradaki yüzde 80’e ulaşmak istiyorum" dediğini aktardı.

Hakan, "İnce bunları dedi. Ben de 'mantıklı gibi' dedim. Ama tabii ki takdir kamuoyunun" yorumunda bulundu.