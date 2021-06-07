HSK Daire Başkanları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yaptıkları ilk genel kurulda birinci ve ikinci daire başkanlarını belirledi. Buna göre, Birinci Daire Başkanı Halil Koç olurken, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci oldu.

Yeni üyelerin daireleri de belli oldu. Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler içinde bir oylama yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, Hasan Yılmaz, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım da Birinci Daire üyesi oldu.

Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel, İkinci Daire üyesi olarak belirlendi.