AK Partili Ünal'dan hayvan hakları yasası açıklaması: Meclis tatile girmeden çalışma tamamlanacak

Hayvan hakları yasasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Meclis tatile girmeden çalışmaları tamamlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. AK Parti MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırılacak.
Beslediği hayvanı sokağa terk edenlere para cezası verilecek. Hayvanların üzerinde bulunan çip ile hayvanı kimin sokağa bıraktığı rahatlıkla tespit edilecek. Hayvanların sağlıksız ortamlarda tutulduğu petshoplar kapatılacak.
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