Kayıt
20:47 07 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Thodex'in banka hesabındaki yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044343264_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_1e4a44620ddfa935c049e557af1fb2a9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106071044677690-kripto-para-borsasithodexin-banka-hesabindaki-yaklasik-16-milyon-liraya-haciz-konuldu/

    Kripto para borsası Thodex'ten kripto para satın alarak mağdur olan kişinin alacağına karşılık başlattığı icra işlemi kapsamında, şirketin 3 aracı ile banka hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon liraya haciz konuldu.

    Thodex'ten kripto para alarak mağdur olan A.Ş.H., alacağına karşılık avukatı Berke Kaşıkaralar aracılığıyla İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı.

    Anadolu 18. İcra Müdürlüğü hazırladığı tensip zaptında, Thodex'e ait 3 ayrı araca haciz konulması talebinin kabulüne karar verdi. İcra Müdürlüğü ayrıca mağdur A.Ş.H.'nin alacağına karşılık Thodex şirketinin 3 farklı bankadaki hesaplarında bulunan paralarına da haciz konulması için müzekkere gönderilmesine hükmetti.

    Bu kapsamda, haciz bildiriminin ulaştığı bankalardan birinden gelen cevapta, Koineks Teknoloji AŞ'ye ait bir şubedeki 3 ayrı hesapta toplam 15 milyon 945 bin 351 lira ile 16 euro bulunduğu belirtildi.

    Bu meblağlar üzerinde daha önceden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş tedbir kararları ile hacizler bulunduğu belirtilen yazıda, bu tedbir ve haciz kararlarından sonra gelmek üzere bu paralar üzerine haciz şerhi işlendiği bildirildi.

    'Bizden önce gelen 120 kişinin olması dolayısıyla dosyamızı tahsis edemiyoruz'

    Thodex'e uygulanan haciz işlemine yönelik gazetecilere açıklama yapan avukat Berke Kaşıkaralar, müvekkilinin talebi üzerine icra takibi başlattıklarını belirterek, "Koinesk Teknoloji AŞ, 7 günlük itiraz süreci içerisinde herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle dosyaları kesinleşmiş bulunmaktadır. Akabindeyse haciz işlemlerine başladık. Başladığımız haciz işlemlerinde sırasıyla plakalarına haciz koyduk, taşınmazı bulunmadığından, taşınmazına haciz koyamadık" dedi.

    Haciz ihbarnamelerini de ilgili bankaya gönderdiklerini kaydeden Kaşıkaralar, "İlgili bankalardan gelen cevaba göre Koineks Teknoloji AŞ'ye ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut olup, bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" diye konuştu.

    Avukat Kaşıkaralar, müvekkilinin ailesi ile birlikte yatırdığı paralara karşılık yaklaşık 50 bin lira civarında zararının bulunduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreç Koineks Teknoloji Anonim Şirketi, ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki iflas masasına devredilecektir. Devredildikten sonra alacaklılar, öncelikli alacaklılar olmak üzere diğer alacaklılar tahsili gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

     

    Etiketler:
    Türkiye, Haciz, Faruk Fatih Özer, Dolandırıcılık, Borsa, Kripto para, Thodex
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30’a ulaştı.
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde lemur sayısı 30'a yükseldi
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet