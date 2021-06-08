Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine karşılık Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum" diyerek yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Bulu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Bulu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

"Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim Boğaziçi'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum;

2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz. Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır. Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum".

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2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü’nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz. — Melih Bulu (@melihbulu) June 8, 2021

​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı rektör Melih Bulu'yu istifa etmeye çağırmıştı.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Melih Bulu'ya yönelik "Üniversiteler bilim ürettiğinde Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlar diyoruz. Boğaziçi'ne malum bir kayyum rektör atadılar. Sen, o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et. İstifa et ya. Neden istifa etmiyorsun? Hocaların görevine son veriyor, hangi mantıkla? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Rektör bilime düşman, bilim insanına düşman" ifadelerini kullanmıştı.