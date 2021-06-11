İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, bir apartmanın üst katına eşyalar halatla bağlanarak taşınmak istendi. Taşıma işlemi sırasında kanepe, bağlı olduğu halatın kopması sonucu yere düştü.
Bu sırada apartmandan dışarı çıkan bir kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üzerine düşen kanepeden son anda kurtuldu https://t.co/syWLiJPKmI pic.twitter.com/2qzvOVMjPc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2021
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