Twitter hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Pandemide İstanbul'da farklı noktalara kurduğumuz 100 sahneyle müzisyenler sizlerle buluşuyor" dedi.
İmamoğlu ayrıca müzisyenlerin performanslarının yer aldığı bir video da paylaştı.
Pandemi sebebiyle ekonomik zorluk yaşayan sanatçılara verdiğimiz destek ile #İstanbulBirSahne oldu. Farklı noktalara kurduğumuz 100 sahneyle müzisyenler sizlerle buluşuyor. pic.twitter.com/X5P9PuX8Ui— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 11, 2021
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