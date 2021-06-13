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    Köpekleri ıslatıp kovalayan öğretim görevlisi S.G.K.

    Köpekleri ıslatıp kovalayan öğretim görevlisine 'mala zarar verme' davası

    © DHA
    Türkiye
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    Ankara'da öğretim görevlisi S.G.K. hakkında oturduğu apartmanın otoparkına sığınan sokak köpeklerini suyla ıslatıp çubukla kovaladığı gerekçesiyle 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. S.G.K.'nin, köpeklerin yattığı battaniyeyi suyla ıslatıp, mama kaplarını tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de delil olarak dosyada yer aldı.

    Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan hayvansever avukat Neslihan Pınar Yumuşak, geçen yıl 22 Eylül'de, binanın otoparkına sığınmalarının ardından beslemeye başladığı sokak köpeklerinin yattığı battaniye ve minderler ile kaplarda bulunan mamaların ıslak olduğunu fark etti.

    Neslihan Pınar Yumuşak, minder ve mamalardan çamaşır suyu kokusu da gelmesi üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerine haber verdi. Polisin bina güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi üzerine, apartmanda oturan öğretim görevlisi S.G.K.'nin çamaşır suyu bidonuna su doldurarak köpeklerin yattığı yerdeki minderlere döktüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca S.G.K.'nin mama ve su kaplarını tekmelediği, elindeki çubukla köpekleri kovalayarak, otoparktan çıkardığı yer aldı.

    Yumuşak'ın şikayeti üzerine S.G.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturması sonunda öğretim görevlisi kadın hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. S.G.K.'nın köpeklere yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de delil olarak yer aldı.

    Ayrıca S.G.K.'nın, köpeklerin yattığı yere sıvı döktüğüne ilişkin bilirkişi raporu da dosyada yer aldı.

    'Olaydan sonra 3 yavru köpek öldü'

    Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan avukat Neslihan Pınar Yumuşak, sokakta beslediği 2 hamile köpeğin soğuk ve yağışlı havalarda apartmanın alt katındaki otoparkına sığındığını belirterek, şunları söyledi:

    "Ben de bu köpekler betona yatmasınlar diye altlarına minder ve battaniye, yanlarına da kuru mama ve su bıraktım. Bir süre sonra bu mamaların ve minderin ıslak olduğunu fark ettim ve yoğun bir çamaşır suyu kokusu aldım. Güvenlik kamerası görüntülerinden bunu bir komşumuzun yaptığını öğrendik. Olaydan sonra hamile köpeğin yavrularından biri doğumdan sonra, ikisi de anne karnında öldü."

    'O hayvanları görünce benim midem bulanıyor'

    Yumuşak, komşusunun 1.5 ay boyunca sürekli köpeklerin mamasını ve minderini ıslattığını öne sürdü:

    "Bunu yapan kişi, saygın bir devlet üniversitesinde eğitmen. Kendisiyle konuştum, 'Size ne yapıyor, ne rahatsızlık veriyor?' dedim. Bana, 'O hayvanları görünce benim midem bulanıyor' cevabını verdi. Ben şok oldum. Ben bir hukukçu olarak, cezaların caydırıcı olmasını istiyorum. Hukuk; mazlumun, güçsüzün hakkını arayabilmek için vardır. Bu hayvanların haklarını biz insanlar koruyacağız. Hazır Hayvan Hakları Yasasının da Meclis'e gideceği dönemde bu tür olayların göz önünde tutulmasını istiyorum. Cezalar caydırıcı olmazsa insanlar bunları yapacak."

    'Köpekler 'mal' değil can'

    Avukat Neslihan Pınar Yumuşak, Cezalar caydırıcı olmazsa bir sonraki eylemlerinin ne olacağını bilemeyiz ifadelerini kullandı.
    © DHA
    Avukat Neslihan Pınar Yumuşak, "Cezalar caydırıcı olmazsa bir sonraki eylemlerinin ne olacağını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

    Şu anda komşusu S.G.K.'nin 'mala zarar vermek' suçundan yargılandığını hatırlatan Yumuşak, "Oysaki o bir can, mal değil. Bir anneydi, bir can taşıyordu. Onlar da doğum yapıyor, onlar da can çekişiyor. Bu canlının 'mal' statüsüne girmesi ve bu şahsın 'mala zarar verme' suçundan yargılanması hangi vicdana, hangi hukuka sığar? Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben kanun koyuculardan özellikle istirham ediyorum, önümüzdeki hafta Meclis'e gidecekse bu kanun bu tür olayların da dikkate alınmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

    Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan öğretim görevlisi S.G.K. ise köpeklerin apartman garajında bulunmasından rahatsız olduğunu ve kesinlikle zehirlemediğini ileri sürerek, sadece bölgeden uzaklaştırmak için yattıkları yere su döktüğünü söyledi.

    Etiketler:
    öğretim görevlisi, Hayvana işkence, Köpek, Delil, Ankara
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