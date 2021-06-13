Erdoğan: 24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu, bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından 'TC-TUR' uçağıyla saat 15.00'te Brüksel'e hareket etti.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Brüksel'e gitti.
Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor https://t.co/NOsEW4298n— AA Canlı (@AACanli) June 13, 2021
- ABD Başkanı Joe Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş. Birçok dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım.
- 24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil. Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz."
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(ABD ile) Savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. (F-35 konusu) Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır.
- (ABD'nin Afganistan'dan çekilme hazırlığı) Burayı terk ettiği andan itibaren orada süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye.
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içerisinde olmuş bir dostumuzdur. Şu anda NATO ülkeleri içerisinde, üzerine düşen görevleri tam manasıyla yerine getiren ülkelerden bir tanesi, ilk 5'in içinde olmak suretiyle Türkiye'dir.
- Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz seviye 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız.
- (Müsilaj sorunu) Şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 7/24 esasına göre bu çalışmalar devam edecek.
Erdoğan'dan gazeteciye: Maskeni çıkar
Erdoğan'ın kendisine soru yönelten bir gazeteciye "Maskeni çıkar" demesi de kameralara yansıdı. Gazeteciye "Kendinizi taksim ederseniz iyi olur, maskeyi çıkarabilirsin" diyen Erdoğan, sözlerinin ardından Haber Global muhabirine ikinci kez "Maskeni çıkar" dedi. Gazeteci bunun ardından Erdoğan'a sorusunu yöneltti.
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