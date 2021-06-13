Erdoğan: 24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu, bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür

(ABD ile) Savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur. (F-35 konusu) Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır.