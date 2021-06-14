IPSOS: 'Salgınla mücadele kötü gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 60’tan yüzde 38’e geriledi

IPSOS Araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyle ilgili bir anket yaptı. Buna göre "Mücadele kötü gidiyor" diyenlerin oranı yüzde 60’tan yüzde 38’e geriledi. "Zor günleri geride bıraktık" diyenlerin oranı ise yüzde 18’den yüzde 38’e yükseldi.

IPSOS tarafından Milliyet gazetesi için yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Gazetenin 'Karamsarlık gitti iyimserlik geldi' başlıklı haberinde ilk olarak "Gidişata dair olumsuz bakışta düzelme var. Mücadele kötü gidiyor diyenlerin oranı yüzde 60’tan yüzde 38’e geriledi. Zor günleri geride bıraktık diyenlerin oranı ise yüzde 18’den yüzde 38’e yükseldi. Haziranın ilk haftasına baktığında daha iyimser hissedenlerin oranı mart sonuna kıyasla 5-6 kat artmış durumda" dendi.

"Yine bir iyimserlik dönemine girdik. Ancak bu sefer daha temkinliyiz" ifadesine yer verilen haber, şöyle devam etti:

"Daha önce de bir kaç kez tecrübe ettiğimiz gibi, vaka sayılarında düşüş gördükçe üzerimizdeki kısıtlamaların gevşemesini istiyoruz, fakat bu kez bu gevşeme kademeli bir şekilde olmalı diyenlerin oranı dikkat çekici. Neredeyse her iki kişiden biri kademeli normalleşmeyi işaret ediyor. Sokağa çıkma zamanlarındaki farklı kısıtlamaların tamamen kalkması gerektiğini düşünenlerin oranı ancak yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişiyor.

'Normalleşmenin kademeli olması gerektiğine dair kanaati net olarak görüyoruz'

Yine tiyatro, opera, bale ve konser gibi etkinliklerin herhangi bir kısıtlama olmadan yeniden başlamasına destek verenlerin oranı da sadece yüzde 10 civarında. Yüzde 40’a yakın bir kesim bu etkinliklere yönelik yasakların aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken geri kalan yüzde 50’lik kesim önlemlerimizi alarak etkinliklere yeniden başlamalıyız diyor. Burada da normalleşmenin kademeli olması gerektiğine dair kanaati net olarak görüyoruz.

'Kısa vadeli zaferlere aldanmadan mücadeleye sabırla etmemiz şart'